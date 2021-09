Paola di Benedetto sceglie la borsa a mano, perché è il modello più trendy!

La borsa più trendy della stagione autunno/inverno 2021-2022 sarà la borsa a mano! Anche Paola di Benedetto la sceglie nei suoi look! Ecco alcuni buoni motivi per cui dovremmo fare come lei! Copiamo il suo stile con i capi a basso costo di SheIn!

Esistono accessori che arricchiscono un look, altri che invece lo rendono al top! Esistono inoltre alcuni accessori che oltre ad essere esteticamente accattivanti, sono anche essenziali! Un esempio? La borsa! Perché la nostra borsa non è solo quella mini casa personale che portiamo ogni giorno con noi, in cui possiamo trovare tutto il necessario, e a volte anche di più. La borsa è l’accessorio di cui non possiamo fare a meno. Ma non deve essere solo un elemento funzionale, può essere molto altro. Scopriamo insieme il modello di borsa più trendy della stagione autunno/inverno che verrà, e facciamolo copiando lo stile di Paola di Benedetto e ricreandolo a basso costo con i capi di SheIn!

Chi legge CheDonna lo sa: gli accessori sono in assoluto l’elemento che permette ad un outfit di passare dal flop al top.

Collane, orecchini, anelli, occhiali da sole, fasce per capelli, cappelli, cinture. La moda degli ultimi anni ha avuto la necessità di utilizzare molte tipologie di accessori. Sicuramente perché a causa dei cambiamenti che la nostra quotidianità ha subito i nostri outfit si sono semplificati fino all’estremo. Quindi gli accessori hanno veramente fatto la differenza in un periodo in cui il massimo del nostro stile si rilegava ad una tuta tinta unita.

Ma adesso quel periodo è terminato, e possiamo sfogarci creando gli outfit più trendy e stravaganti che vogliamo.

Esiste però un accessorio che fa innamorare tutte noi amanti della moda. Essenziale, ma a volte inutile. Si tratta di un accessorio che non riesce a piacere a tutte noi nello stesso modo, perché è lo specchio in assoluto della nostra personalità.

Di quale accessorio stiamo parlando? Chiaramente, della borsa!

La borsa non è solo una sacca da riempire fino all’orlo con tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ciò di cui non abbiamo bisogno, e altro ancora. Bensì la borsa è un estensione di noi stesse.

Ne esistono moltissime in commercio, e chiaramente dobbiamo sceglierle in base alle nostre necessità, ma non per questo motivo la borsa che indossiamo deve perdere di stile.

Immaginate di aver creato un outfit perfetto, curato nei minimi dettagli. Poi apriamo il nostro armadio e scegliamo “la borsa”, quella che utilizziamo ogni giorno per tutte le occasioni, e che definiamo comoda. Questo si che è un errore di stile!

Per ogni outfit esiste il modello di borsa più adatto, e questa è una regola che una guru della moda non può assolutamente prescindere!

In più, anno dopo anno, gli stilisti inseriscono nel mercato della moda modelli sempre nuovi, adatti a tutte le esigenze, ma soprattutto di gran tendenza.

E allora vogliamo scoprire il modello di borsa più trendy del momento? Facciamolo con questa guida di stile targata CheDonna, con l’outfit di Paola di Benedetto e i capi a basso costo di SheIn!

La borsa più trendy in assoluto della prossima stagione sarà la borsa a mano! Ecco come la indossa Paola di Benedetto e perché dovremmo utilizzarla tutte!

Lo abbiamo già detto: non possiamo creare un outfit trendy con la borsa sbagliata. Ma allora, quale scegliere?

I modelli tra cui scegliere sono veramente tanti, ma uno in particolare è comodo, funzionale ma soprattutto di tendenza per la stagione che verrà. Quale? La borsa a mano!

Si definisce borsa a mano quel particolare tipo di borsa di media grandezza, in ecopelle, generalmente con chiusura sulla parte più alta a calamita. Assomiglia alla “borsa del medico”, grazie proprio alla sua particolare chiusura ed era di gran voga negli anni ’60. Caratteristica principale di questa borsa trendy? Non ha tracolla e bisogna indossarla tenendola in mano oppure sotto il braccio.

Paola Di Benedetto sceglie per il suo look da giorno, mentre passeggia tra le vie di Venezia in onore della Mostra del Cinema da poco conclusa, un outfit composto da una giacca blazer, un crop top, un pantalone a vita alta a fantasia, sandali flat, e l’immancabile borsa a mano.

Nello specifico la borsa a mano che indossa Paola Di Benedetto è di Bottega Veneta, è il modello mini pouch, ed ha un costo di € 1.250,00.

Chiaramente per essere trendy non bisogna necessariamente spendere un’enormità. Proprio per questo motivo abbiamo selezionato, solo per voi, un modello molto simile indossato da Paola di Benedetto.

Si tratta di un modello di borsa a mano in ecopelle, con chiusura in alto a calamità. La potete trovare online su SheIn, ad un costo irrisorio di € 18,00.

Anche altri nomi dello spettacolo hanno indossato questo particolare modello di borsa, ad esempio Chiara Ferragni e Giulia Salemi.

Un motivo in più per non farci sfuggire la borsa più trendy del momento!

Abbiamo visto in questa guida di stile perché la borsa a mano è decisamente il modello più trendy della stagione, e perché non possiamo farne a meno.

Cosa ci resta da fare? Acquistare la nostra borsa trendy su SheIn, creare un outfit ad hoc e uscire con le vostre amiche! Vorranno tutte copiarvi!

