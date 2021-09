Serena Bortone: dai gatti alle città più amate: 5 curiosità che nessuno conosce

Serena Bortone è una delle conduttrici più apprezzate in Rai, grazie anche al suo Oggi è un altro giorno, ma sai tutto di lei? Ecco 5 curiosità che sicuramente non conosci di lei.

Serena Bortone è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo. Tant’è che il suo Oggi è un altro giorno si conferma essere uno dei format più riusciti della sua fascia oraria, che fin da subito ha fatto colpo sui telespettatori. Senza far rimpiangere il programma che lo aveva preceduto qualche tempo prima, Vieni da me.

Serena, oltre ad essere una bravissima conduttrice, è anche una giornalista ed un’autrice televisiva e da sempre si è dimostrata essere una donna molto riservata per quanto riguarda la sfera privata della sua vita. Per questo motivo abbiamo scelto di svelarti 5 cose che non sai su di lei per poter conoscere meglio uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo.

5 curiosità che non conosci su Serena Bortone di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone, come anticipato, oltre ad essere una conduttrice, è anche una bravissima giornalista ed autrice televisiva e sul piccolo schermo degli italiani ha debuttato proprio in Rai. Durante il suo primo giorno di lavoro, questa è la prima curiosità che le riguarda, l’è stato chiesto di cercare un serpente.

All’epoca lavorava per il programma condotto da Mino Damanto, Alla ricerca dell’Arca. Mino, durante il suo debutto nell’azienda pubblica, le chiese di trovare un serpente per la loro ospite speciale: La Toya, sorella di Micheal Jackson, che lo ha portato intorno al collo per tutta la durata della sua apparizione in tv.

Come autrice, probabilmente non conosci nemmeno questa curiosità legata alla sua carriera, ha firmato ben 10 documentari di viaggio. Insomma, non roba da poco. Per quanto riguarda la sfera privata della sua vita, si sa davvero poco, ma sapevi che lei durante gli anni 80 ha vissuto a Londra ed ha assistito all’esordio di Freddie Mercury?

Nella vita privata ha due grandi amori, anzi forse tre. I primi due sono i suoi due gatti, che ha ribattezzato Pierre e Cherie. Mentre l’altro suo grande amore riguarda lo sport. In quanto Serena Bortone è un’appassionata di yoga che sembrerebbe praticare regolarmente quando non è in onda sul piccolo schermo degli italiani.

Serena Bortone è da sempre una donna molto riservata, ma con queste 5 curiosità sul suo conto speriamo di averti fatto conoscere un po’ di più uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo degli italiani.