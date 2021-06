“Purtroppo è morto”: gelo in diretta. La gaffe è clamorosa e Serena Bortone reagisce così!

Serena Bortone ha dovuto fare i conti con una clamorosa gaffe in diretta di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno: cos’è successo.

Tempo di gaffe in casa Rai! E’ successo ad Oggi è un altro giorno dove la padrona di casa, in maniera quasi tempestiva, ha dovuto fare i conti con una gaffe fatta da Memo Remigi che ha annunciato un tributo musicale ad un’artista nostrano dandolo per morto, quando fortunatamente è vivo e vegeto.

Serena Bortone, dopo che Memo aveva finito la sua esibizione, è prontamente intervenuta, chiarendo che l’artista in questione, fortunatamente, è vivo e che in questo modo gli hanno allungato la vita. Questo momento ovviamente non è sfuggito agli utenti della rete che in men che non si dica hanno fatto diventare virale il tutto. Tant’è che Memo, sul suo profilo Twitter, come potete verificare in fondo a questo articolo, ci ha tenuto a chiedere scusa, sia al pubblico che all’artista in questione, chiarendo che si è trattato soltanto di un errore e che è davvero mortificato per quanto è successo.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone imbarazzata: “Allungato la vita”

Memo Remigi aveva preparato per il pubblico di Rai 1 un tributo ai fratelli Bella, Gianni e Marcella, che sono uno dei simboli della storia della musica italiana, chiarendo che purtroppo il fratello maggiore non c’era più e che il tutto era dedicato a lui.

“Gianni Bella e Marcella sono fratello e sorella. Anche se purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche” aveva spiegato l’artista in diretta, ma fortunatamente dopo la sua esibizione è prontamente intervenuta la padrona di casa a fare chiarezza, rivelando che Gianni Bella non è morto.

“Preciso che a Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita perché è vivo” ha dichiarato Serena Bortone durante il corso della diretta di Oggi è un altro giorno ed in maniera immediata si è subito scatenata una certa reazione in studio, dove è stato impossibile trattenere le risate per la gaffe commessa. Memo però è davvero dispiaciuto e su Twitter ci ha tenuto a scusarsi con Gianni Belli, ribadendo che si è trattato soltanto in un errore.

Nel programma “Oggi è un’altro giorno”ho fatto una gaffe terribile!Incomprensibilmente ho detto che “Gianni Bella non c’è più“. Non ho scusanti! Posso solamente dirvi che può succedere a tutti di commettere un errore, l’importante è riconoscerlo.Perdonatemi, scusami caro Gianni❤️ pic.twitter.com/YsfxlsyYpk — Memo Remigi Comoshapira (@memo_remigi_) June 14, 2021

Memo Remigi ha fatto una gaffe in diretta, ma come ha dichiarato Serena Bortone ha semplicemente allungato la vita di Gianni Bella, sperando resti con noi ancora per molto tempo.