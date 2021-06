Maria De Filippi, lo strappo con Mediaset: interviene Lui e tutto si risolve

Maria De Filippi proseguirà o meno la messa in onda dei suoi programmi su Mediaset? Finalmente dopo mesi di indecisioni, arriva la conferma.

Negli scorsi mesi si è a lungo parlato di un ipotetico addio di Maria De Filippi a Mediaset. Secondo quanto trapelato in rete, infatti, tra la conduttrice e la rete di Pier Silvio Berlusconi ci sarebbe stato qualche dissapore che sarebbe arrivato al culmine quando Pietro Delle Piane, ospite a Live Non è la d’Urso, ha fatto un incredibile scivolone su Temptation Island, affermando che non era possibile giudicare la sua condotta nello show perché stava interpretando un ruolo.

La conduttrice non avrebbe gradito quest’esternazione, da cui ha preso le distanze e scegliendo di agire per vie legali, e da qui si sarebbe creata una tensione con la rete, tanto da mettere a rischio la sua presenza. Il contratto della conduttrice di Uomini e Donne, tra l’altro, sembrerebbe scadere tra qualche settimana e cosa avrà deciso di fare? Rinnovarlo oppure provare a trasferire i suoi storici programmi da mamma Rai?

La risposta è presto servita da Giuseppe Candela per il portale Dagospia, che ha provato a fare chiarezza sull’intera vicenda.

Maria De Filippi resta a Mediaset: trovato l’accordo dopo la polemica

Maria De Filippi sembrerebbe aver trovato un accordo con Mediaset e sembrerebbe aver scelto di continuare con la messa in onda dei suoi programmi a canale 5. Attimi, probabilmente, di tensione e paura per l’azienda che avrebbe potuto perdere la colonna portante di canale 5. Non è di certo un mistero, infatti, che i programmi da lei condotti si trasformino in veri e propri successi e l’ultima edizione di Amici, che ha visto la vittoria della prima ballerina donna, Giulia Stabile, della storia del talent show, n’è stata la prova.

“Il contratto tra Fascino, Maria De Filippi e Mediaset scadrà tra qualche settimana” si legge dalla penna di Giuseppe Candela. “Come Dagospia aveva anticipato il rinnovo non era affatto un passaggio scontato, un confronto era necessario” ha poi proseguito, provando a fare chiarezza sull’intera vicenda.

“La soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni. Con autonomia e (spera) con il sostegno maggiore del gruppo” ha garantito il giornalista. “Piersilvio Berlusconi dopo aver trattenuto Paolo Bonolis ha quasi risolto la pratica De Filippi. Mediaset avrebbe mai potuto rinunciare a tutti i suoi programmi di successo che tengono in piedi Canale 5?” ha poi chiesto in maniera retorica, evidenziando l’importanza della conduttrice all’interno dell’azienda. “La risposta è scontata e nota a tutti”.

Maria De Filippi resta a Mediaset e il suo fedele pubblico potrà godersi anche per molti i suoi programmi, che nonostante siano in pausa sono già a lavoro per garantire soltanto il meglio per la prossima stagione televisiva.