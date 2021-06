“Maria De Filippi ha detto no”: l’ex di Uomini e Donne tuona e vuota il sacco

Maria De Filippi le ha impedito di tornare a Uomini e Donne? L’ex dama del dating show dopo mesi vuota il sacco e svela la verità.

Maria De Filippi, durante il corso di questi anni di Uomini e Donne, ha lanciato numerosi personaggi che dopo la loro esperienza nel programma o provano ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo oppure diventano dei veri e propri idoli tra gli utenti della rete.

E’ il caso di Veronica Ursida, che dopo aver preso parte al programma aveva scelto di iniziare una relazione con Giovanni Longobardi. Purtroppo le cose tra i due non sono andate come sperato e lei aveva chiesto alla redazione se poteva tornare a far parte delle dame del Trono Over, ma avrebbe sempre ricevuto una risposta negativa in tal proposito. Intervistata dai microfoni di Fralof per Più Donna, l’ex protagonista dello show di canale 5 ha dichiarato di non sapere per quale motivo è stata respinta e se dietro a questa scelta ci sia lo zampino o meno della padrona di casa.

Uomini e Donne, Veronica Ursida svela: “Sono diventata più insistente”

Veronica Ursida, dopo la fine della sua relazione con Giovanni Longobardi, avrebbe chiesto più volte alla redazione di Uomini e Donne di tornare, ma avrebbe ricevuto sempre una risposta negativa. Fin quando non si è fatta più insistente con le sue richieste, considerato che spesso durante il corso delle registrazioni delle puntate che andavano regolarmente in onda veniva spesso fuori il suo nome e non in situazioni lusinghiere.

“Io non so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai” ha esordito l’ex dama del programma. “Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere” ha poi proseguito.

“Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi” ha poi chiarito. “Io nella vita dico sempre “mai dire mai”. Tornare a settembre? se mi venisse chiesto da loro e io fossi single, direi di si” ha poi concluso per poi chiarire: “Anche perché grazie a Uomini e Donne mi sono nuovamente innamorata dopo due anni di buio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨Veronica Ursida✨ (@veronica.ursida)

Veronica Ursida tornerà a Uomini e Donne? La redazione, stando a quanto dichiarato da lei, sembrerebbe non essere poi così intenzionata a rivolerla all’interno del parterre delle dama di canale 5, ma i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. Non ci resta che attendere la nuova edizione per scoprirlo.