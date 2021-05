Roberto Parli, accuse choc ad Adriana Volpe, poi cancella tutto. Lei replica duramente

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, le ha lanciato contro durissime accuse su Instagram. Lei ha scelto di replicare così.

Roberto Parli è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il marito di Adriana Volpe. Purtroppo, però, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di lei, sembrerebbe che qualcosa si sia rotto e che i due abbiano scelto di intraprendere due strade diverse dalla loro vita, cercando di tutelare il più possibile la loro bambina.

Purtroppo però nelle scorse ore le cose tra due sembrerebbero essere nettamente peggiorate. In quanto l’imprenditore, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto che ritrae Adriana al fianco di un altro uomo, accusandola di averlo portato in casa quando erano ancora sposati e facendo intendere che tra i due ci fosse una sorta di relazione extraconiugale, affermando che quest’ultimo avrebbe girato anche nudo per la loro casa.

Roberto Parli ha lanciato dure accuse ad Adriana Volpe e lei non poteva di certo restare in silenzio, pubblicando alcune dichiarazioni in merito a quanto suo marito ha fatto intendere sui social.

Adriana Volpe rompe il silenzio su Roberto Parli: “Ha gravi problemi”

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire“. Così inizia il post di Roberto Parli, (ex?) marito della conduttrice Adriana Volpe. Il post continua con delle accuse pesanti rivolte alla donna, arrivando a supporre una probabile relazione con l’uomo nella foto: ‘Audio e testimonianze potranno accertare i fatti, non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali“.

Parole dure utilizzate dall’imprenditore nei confronti della conduttrice. Tant’è che lei, con giusta causa, ha sentito il bisogno di dover replicare visto che si è ritrovata da un momento all’altro alla gogna mediatica, chiarendo ovviamente che i social non sono di certo la sede più opportuna per poter parlare di queste cose e che lo fa dove ritiene sia più adatto.

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito“ ha scritto la conduttrice su Instagram. “Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga” ha poi proseguito. “Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.

A mostrare tutto il proprio sostegno nei confronti della conduttrice, oltre che i suoi fedeli sostenitori, ci hanno pensato anche numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. “Tesoro qualsiasi cosa ci sono” le ha scritto Stefania Orlando. “Ci sono lo sai, in qualsiasi sede. (dopo il GF qualsiasi tribunale è un scherzo per me)” ha invece commentato Fernanda Lessa, con cui ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Tra Adriana Volpe e Roberto Parli il clima sereno sembrerebbe essere soltanto un lontano ricordo, visti i recenti avvenimenti, ma speriamo che i due possano chiarire quanto è accaduto per il bene della loro bambina.