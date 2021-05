Hai comprato le ciglia magnetiche? Ecco come applicarle in modo semplice!

Le ciglia magnetiche sono il tuo ultimo acquisto? Ecco come applicarle in modo davvero semplice e veloce!

Le ciglia finte magnetiche sono quanto di più nuovo abbia creato il mondo della cosmetica, una vera e propria rivoluzione che però piace più alla donna comune che ai makeup artist che preferiscono di gran lunga avere a che fare con colla e ciuffetti.

Questa tipologia di ciglia, rappresentano davvero una rivoluzione per tutte le donne che amano sfoggiare uno sguardo ricco di fascino ogni giorno senza però dover perdere tempo ad applicare le classiche ciglia finte che o in ciuffetti singoli o in nastro riempiono sempre troppi minuti in un momento della giornata in cui il tempo davvero scarseggia.

Se le avete acquistate prese dalla voglia di novità, vi sarete però rese conto che di primo acchito non sembra però così semplice applicarle, questo perché non si utilizza la giusta tecnica. Scopriamo assieme perché scegliere queste ciglia può essere la scelta giusta e la tecnica per applicarle in modo semplice e veloce.

Ciglia finte magnetiche: perché sceglierle e come applicarle in modo semplice e veloce

Le ciglia finte magnetiche sono ormai un ‘must have’ del makeup al quale nessuna donna vorrebbe rinunciare. Abbiamo dedicato un approfondimento su quali siano i vantaggi di questo sistema geniale di ciglia magnetiche, ma se il discorso si vuol portare ai vantaggi che queste ciglia possano aggiungere alla vita di tutti i giorni, possiamo tranquillamente dire che presto non ne potremo fare a meno!

Sono pratiche, pulite, belle e soprattutto durano un infinità di tempo! Si dovranno cambiare solo quando visibilmente rovinate e questo porterà anche ad un notevole risparmio economico.

Ciglia finte magnetiche: il video tutorial per imparare ad applicarle

La bravissima truccatrice Tiziana Zambelli spiega in modo molto professionale come applicare le ciglia finte magnetiche in modo semplice. Seguendo i suoi consigli questo piccolo accessorio makeup diventerà un ‘must’ al quale non rinunciare mai, soprattutto al mattino quando lo sguardo appare stanco e necessità di quel tocco in più di femminilità.

Non vi resta che seguire tutti i consigli e l’applicazione di questa tipologia di ciglia non sarà più un problema ma un vezzo da sfoggiare ogni giorno!