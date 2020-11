Patrick Pugliese ha stroncato Antonella Elia al GF Vip, ricevendo l’appoggio di Adriana Volpe, con cui l’opinionista era amica.

Patrick Pugliese è uno degli storici concorrenti del GF Vip, che ha preso parte anche alla scorsa edizione per l’anniversario del programma. Durante la sua ultima esperienza nella casa, lo storico concorrente ha avuto modo di potersi scontrare con Antonella Elia, che oggi ricopre il ruolo di opinionista, e non in modo placato. Tant’è che lei lo accusò di averle dato un grosso spintone, scena assolutamente smentita dai video.

A distanza di mesi da quel momento, Patrick è tornato a parlarne mostrando come alla fine non abbia cambiato idea sulla Elia, visto che l’ha duramente stroncata sui social, seppur non abbia fatto nomi ma il riferimento a lei era abbastanza chiaro. Quello che stupisce di tutta questa storia non è lo sfogo di pugliese, che trovate nel secondo paragrafo, ma il like di Adriana Volpe al post contro Antonella Elia. Le due sembravano aver particolarmente legato durante l’esperienza al GF Vip, ma dopo che la showgirl ha ricoperto il ruolo di opinionista hanno avuto una discussione a distanza, raccontata nel dettaglio dalla conduttrice con tanto di prove alla mano.

Patrick Pugliese contro Antonella Elia al GF Vip: “Non è autorizzata”

Patrick Pugliese, durante il suo sfogo, ha sottolineato come il ruolo di opinionista non autorizzi il personaggio in questione ad insultare o ad inveire contro i concorrenti che scelgono di partecipare ad un reality show ed è doveroso, quindi, esprimersi con una certa educazione, scegliendo con cura i termini con cui interloquire con l’altra persona, visto che questa ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip e non di essere insultata.

“Chi fa una cosa del genere, ed una volta sola, e la fa male non dovrebbe giudicare gli altri con estrema facilità” ha esordito Patrick su Instagram. “Tra l’altro, chi lo fa, si esprime il proprio parere anche in maniera poco educata, utilizzando espressioni che non si addicono ad una ‘signora’“ ha aggiunto senza troppi giri di parole. “Perché non basta mica chiedere scusa, se dopo continui a ripetere lo stesso errore ancora e ancora” ha continuato l’ex concorrente riferendosi ad Antonella Elia, che è stata stroncata anche da Alba Parietti che non ha apprezzato i commenti che ha fatto su suo figlio.

“Quando uno è un opinionista, non è di certo autorizzato a mancare di rispetto a l’altra persona soltanto per il puro gusto di provocarlo” ha proseguito. “Non puoi dire a qualcuno che questo è aggressivo quando, nello stesso medesimo contesto, ci si è comportati nella stessa maniera se non peggio” ha spiegato portando avanti il suo punto di vista. “Puntando sempre il dito contro gli stessi concorrenti, condizionando in maniera inevitabile il parere del pubblico quando questi finiscono al televoto” ha aggiunto. “Certi ruoli bisogna saperli interpretare in modo corretto, in quanto non è di certo sufficiente essere piazzati su una sedia per farli come si deve” ha concluso Patrick Pugliese contro Antonella Elia al GF Vip. “Certo, non si va in televisione per essere un esempio per chi ci guarda da casa, ma non va nemmeno mostrato al pubblico il peggio di sé perché è l’unica cosa che si è in grado di fare”.

Antonella Elia sceglierà di replicare di fronte alle critiche mosse da Patrick Pugliese o sceglierà di far correre il tutto come i precedenti attacchi ricevuti dai vipponi che hanno condiviso quest’esperienza al GF Vip con lei durante la passata stagione? Staremo a vedere.