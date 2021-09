La dieta di Francesca Chillemi: ecco come si tiene in forma l’attrice

Francesca Chillemi è un’apprezzata attrice italiana con un fisico mozzafiato: ecco come si tiene in forma tra dieta e sport.

Per Francesca Chillemi è un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, infatti, l’attrice siciliana dopo aver riscosso un notevole successo nella serie tv “Che Dio ci aiuti” in onda su Rai 1 dove interpreta ormai dal 2011 i panni di Azzurra, vestirà anche quelli di Viola nella fiction “Viola come il mare” a fianco di Can Yaman.

E a 36 anni l’ex miss Italia, mamma di Rania, nata nel 2016 dal compagno, l’imprenditore Stefano Rosso, vanta un fisico eccezionale. Ma come fa ad essere così in forma? Quali sono i segreti della bella attrice nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese?

Scopriamo la dieta di Francesca Chillemi, quale e quanto sport pratica e tutti i suoi segreti di bellezza per sfoggiare una silhouette così perfetta.

Ecco la dieta di Francesca Chillemi

Sarà ben presto sul set della nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 a fianco di Can Yaman, il 4 ottobre inizieranno le riprese di “Viola come il mare”, stiamo parlando dell’attrice siciliana Francesca Chillemi.

E sono in tanti a chiedersi come faccia l’ex miss Italia a vantare un corpo così in forma, chiedendosi quali sono i segreti del suo successo. A quanto si conosce la Chillemi da piccola era una bambina che amava stare in mezzo alla natura e dallo spirito selvaggio. Ma dai 18 ai 28 anni ha trascurato lo sport come si apprende sul sito Ok Salute e Benessere.

La mamma la iscrisse a danza, ma la sua frequentazione durò solo qualche anno, poi il nulla. E la stessa Chillemi ammette di essere una pigra da questo punto di vista. Eppure con il tempo ha capito che questo aspetto della sua vita doveva migliorare.

Negli ultimi anni infatti, grazie anche al suo compagno che è un tipo sportivo, la Chillemi ha preso più seriamente l’attività fisica arrivando alla consapevolezza di voler curare di più il suo corpo.

Per questo ha iniziato a praticare discipline più leggere come ginnastica posturale e qualche circuito per tonificarsi. Quindi ha scoperto lo yoga e il pilates. Ma nonostante questo repentino cambio di abitudini il tempo che dedica allo sport non supera quasi mai la mezz’ora e cerca di vederlo come un piacere.

Per quanto concerne invece la dieta da alcune interviste rilasciate dalla stessa Chillemi, si apprende che con la vita disordinata che faceva sempre in quegli anni, in giro per l’Italia per lavoro, anche l’alimentazione era alquanto sregolata.

Infatti non appena prendeva qualche chilo la Chillemi provava a buttarlo già seguendo una dieta dimagrante, provandole nel corso degli anni quasi tutte. Dissociata, chetogenica, del minestrone e via dicendo.

Ma come si sa le diete lampo portano risultati poco duraturi nel tempo e infatti poco dopo la Chillemi riprendeva i chili persi. Poi alla fine dopo anni e dopo aver provato diete, digiuni, e integratori vari, la Chillemi è giunta alla conclusione che il segreto è mangiare bene e saper abbinare i cibi.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Adriana Volpe: ecco come fa a mantenersi così in forma

Non solo, la Chillemi dopo il parto grazie a sport e alimentazione è riuscita a perdere in poco tutti i chili messi su. E in questo caso si è affidata ad una specialista che ha predisposto per lei un regime alimentate su misura.

Il consiglio è infatti quello di consultare sempre uno specialista prima di sottoporsi a dieta fai da te.