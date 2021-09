Vuoi copiare Giulia Salemi alla Milano Fashion Week? Fallo con SheIn!

Giulia Salemi è stata senza dubbio una delle protagoniste più apprezzate di tutta la Milano Fashion Week! Vi sono piaciuti i suoi outfit? Allora copiamola, ma a basso costo, con i capi alla moda e low cost di SheIn!

La Milano Fashion Week è ufficialmente terminata, ma sono talmente tante le novità introdotte in fatto di moda che parleremo di questo evento ancora per molto. Anche oggi, infatti, in questa guida di stile targata CheDonna, parleremo di un personaggio dello spettacolo tra i più amati, soprattutto sui social, e dei suoi look sfoggiati durante la Milano Fashion Week! Di chi stiamo parlando? Di Giulia Salemi e del suo total look! Ci è piaciuto talmente tanto che vogliamo riproporlo, qui, solo per voi, a basso costo, con i capi di SheIn! Siete pronti? Diamo il via al “copia look”!

Tra le vie di Milano nell’ultima settimana si sono visti tra i look più esuberanti e stilosi del momento. Le influencer o i personaggi dello spettacolo hanno fatto a gara per accaparrarsi il look più trendy, e quindi la foto più cool da postare sui propri social media, per poi ottenere migliaia di likes.

Si sa, il mondo della moda oramai è strettamente connesso a quello dei social media e del web, e chi ha capito questo concetto, è già un passo avanti.

Oggi infatti parleremo di una influencer, tra le più amate del momento, e di un suo look postato su Instagram mentre passeggiava per Milano durante la Fashion Week.

Di chi stiamo parlando? Chiaramente di Giulia Salemi! La bella Giulia Ha fatto tanta strada da quel red carpet di Venezia nel 2019 che fece scandalo. Adesso è addirittura brand ambassador di Prima Donna e ha già lanciato la propria linea di costumi da bagno.

Insomma, Giulia Salemi si sta affermando nel mondo della moda, e piace a tanti proprio per la spontaneità e leggerezza che comunica ogni giorno ai suoi followers attraverso i social media.

Quindi, come non poter parlare del suo ultimo look postato dalla bella Giulia? Anzi, come non parlarne e non ricopiarlo ma a basso costo?

Si perché è proprio questo che faremo oggi: analizzeremo nei minimi dettagli il total look di Giulia Salemi, lo studieremo per poi ricrearlo a basso costo con i capi trendy di SheIn!

Giulia Salemi alla Milano Fashion Week in un look tutto da copiare. Si, con SheIn!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile: cosa ha indossato Giulia Salemi che ha fatto così innamorare il web?

Il total look era composto da una blusa effetto satin bianca, con manica a palloncino, scollatura profonda e modo sul seno. Una minigonna nera, semplice, che lasciava il top come pezzo forte dell’outfit. Una hand bag nera. Il tutto rifinito da un trucco caratterizzato da eye-liner allungato, anche all’interno dell’occhio, labbra nude, e da un parrucco degno di una Milano Fashion Week, una coda super tirata, lunghissima, con le lunghezze legate a treccia a spina di pesce.

Ma la domanda più importante è: quanto costa il total look?

Il top è del brand Les Filles d’Eva, ed ha un costo di € 89,00. La borsa è la nuova point di Bottega Veneta, e ha un costo di € 5.000.

Se vi dicessi che è possibile ricreare il total look spendendo meno di € 50,00, mi credereste?

È possibile, con i capi di SheIn! Ho selezionato per voi alcuni capi simili a quelli indossati da Giulia Salemi nel look protagonista della guida di stile di oggi.

blusa effetto satin bianca, con scollatura a V e intreccio sul punto vita. Costo € 11,00

mini gonna in ecopelle nera effetto arricciato. Costo € 14,00.

borsa intrecciata con catena (vedi prima foto). Costo € 14,00.

Con soli € 39,00 abbiamo ricreato il total look di Giulia Salemi! Perché per essere alla moda non bisogna necessariamente spendere tanto. È essenziale sapere cosa comprare, e dove, per creare outfit sempre attuali, senza mai svuotarci i portafogli!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Peccato che sia già terminata!

Ma non temete, ne stanno per arrivare altre, con novità e sorprese dal mondo della moda, e non solo!

Perché non esiste moda senza attualità, società, e un pizzico di gossip!

Emanuela Cappelli