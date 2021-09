Ecco perché settembre è il mese giusto per iniziare una dieta

Ecco spiegati i motivi per cui settembre è il mese giusto per iniziare una dieta: scopriamo perché e i passi da compiere.

Settembre è considerato da sempre il mese dei nuovi inizi. Un ritorno alla vita quotidiana e alle solite routine Si tratta infatti del mese che arriva proprio dopo le vacanze o comunque in cui l’estate inizia ad attenuarsi per lasciare spazio all’autunno.

Buoni propositi, voglia di rimettersi in carreggiata e di riprendere le buone abitudini sono in genere ciò che ci si auspica per il mese di settembre. Ormai le ferie sono terminate e il desiderio di buttar giù quei chiletti di troppo si fa sentire.

Ecco che allora settembre per tanti sembra essere il momento migliore per cominciare una dieta: scopriamo i motivi e i passi da compiere per farlo.

Dieta a settembre: ecco spiegati i motivi

Nell’immaginario collettivo il mese di settembre viene considerato un po’ da tutti come gennaio. Si tratta infatti di un mese che segna un nuovo inizio. Sarà perché a settembre si iniziano i nuovi cicli come la scuola, gli sport, il rientro al lavoro post ferie e via dicendo.

Se quindi settembre è visto un po’ come gennaio, il mese che sigla l’anno nuovo, ecco spiegato già uno dei motivi per cui a settembre può essere più facile iniziare una dieta rispetto a luglio o agosto, tanto per citarne qualcuno.

A settembre infatti le ferie sono ormai finite e si è già ritornati alla quotidianità. La vita di tutti i giorni è ripresa e con essa anche le routine.

Ecco che allora appare più facile pensare ad un inizio di dieta ora piuttosto che in estate. Nella stagione estiva, infatti, complici le vacanze, è difficile stare a dieta se ci invitano ogni giorno a cene ed aperitivi.

Quando invece finalmente possiamo tornare a riviverci anche la casa ecco che allora seguire un regime dietetico può sembrare molto più semplice. Consumando i pasti in casa infatti riusciremo a regolarci con i condimenti. Potremo cuocere da soli le nostre pietanze e non abbondare con olio e grassi.

Non solo, gli orari sono finalmente più regolari e come sappiamo per dimagrire è importante anche non cenare troppo tardi, né consumare cibi calorici, né carboidrati dopo un certo orario. Anche il capitolo sonno gioca la sua parte. Dormire almeno 8 ore a notte aiuta infatti a dimagrire.

D’estate si dorme meno, magari perché fa caldo o si esce fino a tardi ma con l’arrivo dell’autunno riusciamo a ritagliarci più spazi casalinghi e quindi anche a dormire più e meglio.

Non dimentichiamo poi che anche gli orari sono importanti: consumare i pasti sempre alla stessa ora è importante per l’organismo e questo aiuta anche nella perdita di peso.

Infine, non dimentichiamo che settembre è anche un mese ottimo per cominciare a fare sport. In questo periodo iniziano infatti corsi di pilates, ginnastica, step, zumba e così via. Ci si può iscrivere in palestra o frequentare un corso di danza. Insomma basta solo scegliere quello che più ci piace.

Non dimentichiamo infine di scegliere gli alimenti che la terra ci offre in questo periodo, optando dunque per frutta e verdura di stagione: ecco quelli che ci aiutano a depurarci e dimagrire.