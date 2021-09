Alessandra Celentano: le 5 curiosità segrete sull’insegnante di Amici

Alessandra Celentano è una delle storiche insegnanti di Amici di Maria De Filippi, ma sei proprio sicuro di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 curiosità di cui probabilmente non sei a conoscenza.

Alessandra Celentano è senza dubbio uno dei pilastri di Amici di Maria De Filippi. Tant’è che durante il corso degli anni, le sue sfuriate agli allievi sono diventate iconiche, grazie anche alla creazione di numerosi meme sul web.

La nipote d’arte è sul piccolo schermo degli italiani da diversi anni e spesso i telespettatori ritengono, vista la sua esposizione mediatica, che non abbia più segreti per loro. Ma è realmente così? Per questo motivo abbiamo scelto di metterti alla prova e di selezionare ben 5 cose che sicuramente non conosci sull’insegnante di danza classica più severa di tutta la tv!

5 curiosità su Alessandra Celentano di Amici di Maria De Filippi

Alessandra Celentano ha la fama di essere una delle insegnanti più severe della storia di Amici di Maria De Filippi, ma nonostante non sia particolarmente apprezzata dai suoi allievi, che spesso la giudicano troppo dura, riscuote un certo successo tra il pubblico del piccolo schermo che apprezza i suoi modi di fare. In quanto, seppur spesso eccessivi, non illude i giovani artisti che le si presentano davanti, raccontando loro la realtà nuda e cruda dei fatti. Senza condirla con troppi fronzoli.

Nonostante sul piccolo schermo appaia sempre piuttosto dura, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, questa è la prima curiosità che la riguarda, l’insegnante di danza classica si è definita una persona molto sensibile e che si commuove spesso mentre guarda un film o ascolta una canzone. Lo avresti mai detto che dietro la sua rigidezza ci fosse nascosta tanta dolcezza?

Alessandra, oltre ad amare la danza, ama molto i cani. Pensate che ne ha ben 4 e non solo. In quanto la Celentano, questa è la terza curiosità che la riguarda, vive con sua sorella che ha a sua volta altri 4 cani. In totale, in casa, ce ne sono ben 8! Insomma, tra le mura di casa Celentano non ci si annoia di certo.

Sapevate, invece, che nel 2017 è stata costretta ad operarsi in quanto ha sofferto dell’alluce rigido? A causa di questo intervento non ha più potuto ballare come faceva un tempo, ma purtroppo il tutto è stato necessario ai fini della sua perfetta salute fisica.

L’ultima curiosità su Alessandra Celentano di Amici riguarda la sua passione per il calcio. Pensate un po’: è una tifosa sfegata dell’Inter!