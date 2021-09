Ricordate Anbeta Toromani? Dopo l’addio ad Amici, ecco cosa fa oggi

Chi si ricorda di Anbeta Toromani? Scopriamo che fine ha fatto e cosa fa oggi la ballerina di Amici.

Anbeta Toromani è un nome sicuramente noto a chi non si perde una puntata di Amici. Si tratta infatti della ballerina che tanti anni fa si fece notare ad Amici, quando il programma si chiamava ancora “Saranno famosi”.

Un’allieva della famosa scuola che pur non vincendo (arrivò seconda) ha saputo calcare le scene tanto da restare impressa nel pubblico da casa e da diventare una delle professioniste del programma al quale è rimasta legata per ben dieci anni.

Ma come si è evoluta la sua carriera dopo l’addio ad Amici? Approfondiamo la cosa, arrivando ad oggi e a cosa fa attualmente Anbeta Toromani nella vita. Sia dal punto di vita lavorativo che, ovviamente, sentimentale.

Anbeta Toromani: ecco cosa fa oggi la ballerina

Non tutti lo ricorderanno ma oltre che per la sua indiscutibile bravura, Anbeta Toromani si è fatta notare anche per le divergenze di pensiero con la conduttrice del programma Maria De Filippi.

Durante il programma, infatti, la ballerina si è lasciata andare più volte a commenti poco gentili nei confronti dei concorrenti. Un aspetto che la De Filippi non ha mai gradito. Tanto da riprenderla più volte, anche durante la trasmissione.

Una volta in particolare, in seguito ad alcuni commenti, la ballerina fu infatti invitata ad evitare simili atteggiamenti in tv e a fare i suoi commenti a casa. Parole espresse sempre dalla De Filippi per proteggere la sensibilità dei giovani talenti di Amici. Secondo alcune voci, quindi, Anbeta avrebbe deciso di concludere la sua esperienza ad Amici proprio in seguito ad uno di questi richiami e forse in particolar modo a quest’ultimo.

Da allora, quale che sia la verità sulla sua decisione di abbandonare un programma di tale successo, la ballerina (che oggi ha 42 anni) si è data al teatro, dove ha iniziato a calcare le scene prendendo parte a diversi spettacoli e partecipando a diverse tournè. Anche l’amore sembra averla trovata e proprio nelle vesti di un collega.

Si può quindi dire che la sua vita sia decisamente felice. Sopratutto perché come lei stessa ha recentemente dichiarato, è molto orgogliosa della sua esperienza in tv ma il suo futuro è ormai nel teatro. Motivo per cui è davvero difficile vederla nuovamente alle prese con un programma tv.