Ricordate Gabriella Golia, una delle annunciatrici Mediaset più amate dal pubblico? Sono passati anni ed è assolutamente identica.

Gabriella Golia è stata un’annunciatrice che, ogni giorno, entrava nelle case degli italiani. La sua bellezza e la sua voce allietavano le giornate dei telespettatori. Dopo la decisione di abolire la figura dell’annunciatrice, Gabriella Golia si è tuffata in nuove avventure. Cosa fa oggi? Com’è cambiata nel tempo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Le ultime apparizioni di Gabriella Golia come annunciatrice risalgono al 2002. Ha lavorato anche nella sitcom ‘Vicini di casa‘ con Teo Teocoli, Gene Gnocchi e Silvio Orlando. Nel corso della sua carriera ha collaborato con tanti artisti importanti come Mike Bongiorno.

Gabriella Golia oggi: sempre bellissima tra carriera e famiglia

Dopo aver detto addio al ruolo di annunciatrice, Gabriella Golia ha continuato a lavorare. Oltre ad essere saltuariamente ospite di alcune trasmissioni come Pomeriggio 5, è conduttrice Business24, una emittente televisiva in onda sia sul web che sul canale Sky 821. Contemporaneamente si dedica anche alla sua famiglia.

Su Instagram, inoltre, continua a mantenere un legame con il suo pubblico. La conduttrice, infatti, pubblica spesso foto e video in cui è sola o in compagnia di affetti e amici. Ciò che salta all’occhio, nelle varie immagini condivise sui social, è l’indiscutibile bellezza della Golia.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, per la Golia il tempo non passa mai. Sempre bellissima e in splendida forma, è sempre molto amata dal suo pubblico che la ricorda per la gentilezza e l’eleganza. Sui social, inoltre, condivide anche i propri pensieri come ha fatto in occasione della Festa della mamma facendo un augurio speciale a tutte le mamme, a tutte le donne che lo diventeranno.

Una donna, una mamma e una moglie che ha stregato e continua a stregare il suo pubblico con la sua meravigliosa bellezza, il suo talento e la sua signorilità e raffinatezza.