Elodie, il dramma che l’ha cambiata per sempre: indimenticabile

Elodie è una cantante famosa e amata dal grande pubblico. Nel suo passato, però, si cela un dramma che l’ha cambiata per sempre, facendo di lei la donna forte che è oggi.

Chi non conosce Elodie De Patrizi? Le sue canzoni incantano tutti così come il suo personaggio.

Con alle spalle una carriera da modella e la professione da cantante, Elodie è per molti un’artista giovane, vivace e senza problemi. Nel suo passato, invece, la cantante cela un vero e proprio dramma che l’ha cambiata per sempre ma che, come lei stessa ha dichiarato più volte, l’ha resa anche più forte ed in grado di vivere al meglio la parte più cruda del mondo. Ma cosa si cela esattamente nel suo passato?

Il passato di Elodie e come la cantante è riuscita a superarlo

È un passato davvero burrascoso quello di Elodie. La cantante è infatti cresciuta in un quartiere povero di Roma e più precisamente in una famiglia che ai tempi proprio non riusciva a prendersi cura di lei. Nata da genitori giovani e probabilmente impreparati a coprire il loro ruolo, Elodie si è trovata presto a dover affrontare non poche difficoltà.

I genitori non si preoccupavano dei suoi studi, nel suo palazzo vivevano spacciatori e gente dalla sessualità promiscua e ai tempi, il suo unico interesse, sembrava essere quello di proteggere la sorella Fey, più piccola di tre anni, dalle brutture di quel mondo.

Un mondo nel quale le sue amiche restavano incinta a 15 o 16 anni, in cui tanti facevano uso di droghe e in cui lei stessa, già dai 12 anni fumava canne per buona parte della giornata. Una vita sregolata, nella quale si sentiva stretta e che non la rendeva felice.

Erano questi i pensieri della Elodie adolescente. Un Elodie che ad oggi ripensa a se con tenerezza e con la consapevolezza di come, ancora giovane, sia riuscita a trasformare quella vita difficile in un punto di forza.

Certo, i rimpianti non le mancano e tra questi c’è quello di non aver preso il diploma pur avendo frequentato tutti gli anni del liceo. Una scelta che a suo dire si deve alla scarsa stima che a quei tempi aveva di se ma che oggi riesce a riconoscere e a guardare dalla giusta prospettiva. Quella che le consente anche di dirsi felice di se e persino della sua famiglia. Una famiglia a cui non ha mai dato colpe. E questo anche se viverla le ha causato tanta rabbia.

Oggi, però, proprio grazie alla forza che ha saputo esprimere, Elodie è fiera della sua vita. Una vita in cui fa ciò che ha sempre sognato. Ed in cui è felicemente fidanzata (la cantante sta con il collega Marracash) e che ogni giorno le dona tutte quelle gratificazioni che in passato non è riuscita ad avere e che ora sta finalmente riconquistando.