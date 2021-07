Le labbra come Elodie sono il tuo sogno ma la natura non ti ha donato labbra ben definite? Ecco l’astuzia per truccare le labbra in modo da farle apparire un po’ più spigolose.

La bellezza di Elodie è leggermente esotica: pelle olivastra, grandi occhi verdi e tratti decisi. Le labbra della cantante, in particolare, rimangono spesso impresse per loro forma molto definita e addirittura un po’ spigolosa, ma che si sposa benissimo con la forma del volto e la personalità di Elodie.

Ecco a chi stanno bene, ma soprattutto come possono essere riprodotte labbra come le sue.

Trucco labbra come Elodie? Simmetria e definizione

Le labbra sono considerate uno degli elementi più sensuali del volto: per questo motivo truccarle nella maniera appropriata diventa molto importante nell’insieme del make up viso.

In estate molte donne non hanno più molta voglia di trascorrere tanto tempo davanti allo specchio eseguendo make up complicati e di certo vorrebbero far risplendere il colorito dorato dell’abbronzatura.

Per ottenere questi obiettivi non c’è nulla di meglio di un bel trucco luminoso e naturale che punti sul sottolineare lo sguardo e definire le labbra utilizzando per lo più colori estremamente naturali, puntando all’effetto nude.

Realizzare una base trucco illuminante dall’effetto super glow è un passo fondamentale per cominciare la costruzione di questo tipo di make up.

Il secondo passo, se non si vuole realizzare un make up occhi troppo elaborato e colorato, è puntare su un make up leggero e ciglia finte, che conferiranno allo sguardo profondità e fascino senza assolutamente appesantire l’aspetto complessivo del trucco.

Leggi Anche => Ciglia magnetiche: tutti i vantaggi di un sistema geniale

Infine, il punto cruciale: realizzare un trucco labbra che le renda più decise e definite.

Le labbra di Elodie sono caratterizzate per un arco di cupido molto definito e un labbro inferiore piuttosto largo e squadrato.

Per riuscire a ottenere una forma delle labbra come la sua è strettamente necessario, quindi, replicare questi due elementi distintivi.

Per farlo nella maniera corretta è importantissimo definire i contorni delle labbra e correggere eventuali asimmetrie.

Il segreto infallibile per disegnare un arco di cupido perfetto consiste nel tracciare una X al centro del labbro superiore e utilizzarlo come base per definirne il contorno. Per quanto riguarda invece il labbro inferiore si dovrà cominciare tracciando una piccola riga centrale appena al di sotto del margine inferiore delle labbra, per farle apparire più spesse.

Successivamente si dovranno disegnare gli angoli esterni della bocca mantenendosi, anche in questo caso, leggermente all’esterno del margine naturale delle labbra. Se si ha una bocca molto stretta, non allungata, il consiglio è di “spingersi” oltre gli angoli della bocca ma non troppo, e soltanto se per tracciare il contorno labbra si ha a disposizione una matita labbra waterproof. Il motivo è che gli angoli delle labbra subiscono moltissime sollecitazioni, poiché aprendosi e chiudendosi si muovono in continuazione e il trucco tende a sbavare molto facilmente.

Dopo aver segnato i punti focali della labbra, si dovrà chiudere il contorno tentando di tracciare linee estremamente nette e precise, prestando attenzione a che la matita utilizzata sia ben appuntita e non lasci un tratto eccessivamente spesso.

Per quanto riguarda il colore del rossetto sarà importantissimo sceglierlo molto simile a quello delle labbra e a quello della matita. Per un effetto molto naturale e allo stesso tempo molto duraturo il consiglio è di adoperare un rossetto matte long lasting.

Per aumentare ulteriormente la durata del make up labbra si avranno tre strade: colorare con la matita tutta la superficie delle labbra prima di applicare il rossetto, utilizzare un primer labbra (da applicare ovviamente come prima cosa sulle labbra, prima di cominciare ad truccarle con qualsiasi tipo di colore), utilizzare una tinta labbra.

Infine, per definire ulteriormente la forma delle labbra e farle apparire più sporgenti basterà utilizzare un pennellino piatto e obliquo per tracciare una linea di contorno molto sottile intorno alle labbra utilizzando un correttore o un fondotinta molto chiaro, da sfumare poi attentamente con un pennellino per non farlo apparire troppo netto.

A chi stanno bene le labbra un po’ squadrate?

Le labbra con questa forma sono molto adatte a un viso ovale o allungato, perché tendono a “riempire” meglio la parte bassa del viso. Senza esagerare con la spigolosità potrebbero essere un buon escamotage per far apparire meno tondo un viso tondo, soprattutto abbinato a un contouring adatto allo scopo

Sono sconsigliate invece per chi ha una mandibola molto forte e definita, quindi un viso quadrato, poiché tendono a indurire ulteriormente i tratti.

Se si ha un viso a cuore o triangolare sarebbe meglio evitare di dare alle labbra la stessa forma di quelle di Elodie, poiché il contrasto tra labbra molto grandi e squadrate e un mento piccolo e appuntito, tipico di chi ha un viso a cuore o triangolare, potrebbe risultare sgradevole.