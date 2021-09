Elodie si racconta e si lascia andare a dichiarazioni inedite sul fidanzato Marracash, sui figli, su Maria De Filippi ed Elisa.

Elodie è l’artista femminile del momento. Sono passati pochi anni dalla sua partecipazione ad Amici, ma sono bastati per conquistare il cuore del pubblico e convincere gli addetti ai lavori a puntare tutto sul suo innato e indiscutibile talento.

L’ultimo anno, in particolare, è stato ancora più importante per Elodie che è salita sul palco del Festival di Sanremo come prima donna sfoggiando delle doti da vera showgirl che ha tirato nuovamente fuori durante la prima puntata di “Da grande”, il programma di Alessandro Cattelan in cui ha omaggiato la grandissima Raffaella Carrà.

Elodie canta, balla e sa condurre. A tutto ciò unisce una bellezza raffinata, unica ed elegante che mette d’accordo donne e uomini, ma che rapporto ha con gli altri Elodie? Quali sono le donne che, lungo il percorso della sua vita, le hanno insegnato qualcosa?

Elodie: il rapporto con Maria De Filippi ed Elisa

Sono tante le persone che Elodie ha incontrato durante gli anni. Tra le persone che le hanno lasciato qualcosa d’importante spiccano le donne. Elodie è sicura che le donne debbano ancora imaparare ad accettarsi e ad essere meno critiche con se stesse. Pensando alle varie donne conosciute, due nomi spiccano sulle altre: Maria De Filippi ed Elisa.

«Una su tutte: Maria De Filippi. È granitica, complessa, curiosa. Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata, una sociologa. Lascia loro lo spazio per potersi esprimere, ma poi li attrae a sé come una calamita misteriosa. Le persone non devono provare a sedurla, devono sorprenderla. Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa. Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare. Io detesto quando mi dicono dove devo stare».

Un’altra donna importante nel suo cammino è stata Elisa. «Sono artisticamente innamorata di lei. Canta, scrive, suona, ha inciso un disco in inglese, è brava in tivù, si reinventa sempre. Ma dove la trovi una così? Mi sta aiutando con il mio nuovo album e, ogni tanto, mi bacchetta. Una volta, quando si intestardiva su un suono che non riuscivo a riprodurre, mi sono buttata a terra e ho fatto i capricci. “Elisa, nun lo so fa”, le ho detto», ha dichiarato sul numero 39 di Vanity Fair in edicola fino al 28 settembre 2021.

L’amore con Marracash

Non c’è solo la carriera nella vita della cantante che è felicemente fidanzata con Marracash con cui condivide la passione per la musica che li ha fatti incontrare e innamorare, ma come procede la loro storia d’amore?

«È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi».

Infine, sulla posibilità di avere figli, conclude: «Oggi no. Perché non accetterei di essere deludente. Ho paura. Non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile».