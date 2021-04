Elodie sconvolge tutti: senza trucco e in camicia da notte è meravigliosa

Hai mai visto Elodie senza trucco? L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi struccata è ancora più bella.

Elodie ne ha fatta di strada da quando qualche anno fa fece il suo debutto nel mondo della musica prendendo parte al talent show Amici di Maria De Filippi. Poche settimane fa l’abbiamo vista brillare più bella e brava che mai sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo dove ha proposto, lasciando il pubblico d piccolo schermo che seguiva il tutto attentamente da casa, un medley che riuniva i suoi maggiori successi e gli unici pezzi della musica pop.

La cantante, oltre ad aver colpito tutti per la sua bellissima voce, non è passata inosservata nemmeno per la sua straordinaria bellezza. In particolar modo qualche ora fa che ha scelto di mostrarsi su Instagram appena sveglia e senza un filo di trucco sul suo viso, ma il risultato non cambia perché è sempre bellissima.

Elodie senza trucco su Instagram è ugualmente bellissima – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram, precisamente nelle stories, una breve clip appena sveglia dove si mostra senza trucco e in camicia da notte. La cantante, ancora una volta, ha stupito il suo fedele pubblico perché la trova ancora più bella senza l’utilizzo del make up.

LEGGI ANCHE –> Elodie, dichiarazione d’amore per Marracash: “Mai amato nessuno così”

Elodie senza trucco appare più bella e sensuale che mai. La cantante non ama nascondersi dietro i filtri, che siano essi sui social o nella vita vera, mostrando la sua persona per quella che è. Senza troppi fronzoli e senza finzioni. La Di Patrizi è sempre pronta a scendere in prima linea e poco importa se scelga di farlo con l’aiuto di un abile make up artist o come mamma l’ha fatta: lei è sempre bellissima e diventa il simbolo di una bellezza tutta al naturale.

I fan della cantante sono rimasti positivamente sorpresi dal gesto della cantante, visto che sui social si è soliti ostentare una bellezza che in realtà non esiste, apprezzandola ancora di più.