Tre App per foto ritoccare i tuoi selfie senza ricorrere a Photoshop!

Tre App che devi avere sul tuo smartphone per foto ritoccare i tuoi scatti e i tuoi selfie. Vuoi rimuovere un brufolo? Ecco come fare

Comunamente chiamate App per il Fotoritocco o per migliorare il nostro aspetto, le app che svolgono la funzione di aggiungere make up, affinare la grana delle nostra pelle, rimuovere le occhiaie e ridurre rossori e discromie si chiamano in realtà App di Realtà Aumentata nel campo della bellezza. Le App per il fotoritocco possono essere un’arma a doppio taglio, infatti bisogna usarle con moderazione e ricordarci sempre che siamo bellissime così come siamo, con i nostri punti di forza e le nostre debolezze.

Ciononostante, è capitato a tutti almeno una volta nella vita di volersi sentire diversa e “perfetta”, con quella pelle liscia e levigata, senza occhiaie e perché no: con un colore di occhi differente. Oggi infatti voglio parlarvi di alcune delle principali App semplici e intuitive per migliorare i vostri selfie senza ricorrere all’uso di Photoshop!

L’avvento dei social media, la pressione mediatica a cui siamo sempre sottoposti e bombardati, le influencer sempre perfette e con il trucco in ottimo stato hanno sicuramente aumentato i nostri standard.

Dunque se volete avere immagini un po’ più pulite e curate, ecco tre App fondamentali.

App per creare selfie perfetti con il potere della realtà aumentata

Le app per fotoritocco, soprattutto quelle che è possibile scaricare gratis sullo smartphone, sono sempre e estremamente più popolari. Si tratta di un’operazione che non riguarda più soltanto i fotografi professionisti ma che si è estesa a tutti, complice proprio la diffusione degli smartphone. I nuovi telefoni hanno soppiantato le macchine fotografiche compatte e hanno aumentato via via la qualità e la risoluzione delle loro fotocamere, permettendo a tutti di fare delle buone foto semplicemente utilizzando il cellulare.

Tra filtri, effetti e giochi di luce, oramai basta un’app per dare quel tocco di colore in più che rende più accattivante la tua immagine. Ecco le migliori app per fotoritocco gratis che puoi scaricare sul tuo smartphone, a prescindere che tu abbia iOS o Android.

SnapSeed

Se seguite i nostri articoli dedicati al mondo delle App e Tecnologia, l’avrete già sentita. SnapSeed infatti è un’app dalle mille qualità, tool, strumenti ed è semplice, intuitiva e soprattutto gratis. Ma per spolverarvi un po’ i ricordi, SnapSeed è una applicazione di photo-editing prodotta da Nik Software, una sussidiaria di Google, per i sistemi operativi iOS e Android che permette agli utenti di enfatizzare le foto e applicare ad esse filtri. Inoltre Snapseed è stata classificata come una delle migliori 100 App per android del 2019 da PC Magazine. Tra i tool più utilizzati e migliori dell’app vi è quello che permette di modificare saturazione, luminosità, vividezza con il semplice uso del dito. Infatti, SnapSeed ti permette di rendere migliori i tuoi selfie!

Instagram

L’abbiamo citata anche la volta scorsa quando parlavamo di foto per Instagram ma non avevamo considerato che l’applicazione più popolare di sempre ha al suo interno milioni di filtri e strumenti utili per foto ritoccare tutti i nostri scatti. Si chiamano filtri, creati grazie all’intelligenza AR Sparke, ogni creator può produrre un filtro (anche io ne ho realizzato uno mio di make up).

YouCam Make-up

Ma non è finita qui! L’applicazione del secolo anzi del millennio e che tutte dovrebbero avere sul proprio smartphone è lei: YouCam Make-up, una vera e propria rivoluzione. L’applicazione ti permette con strumenti gratuiti (tranne alcune funzionalità avanzate) di modificare davvero tutto, anche l’inclinazione del tuo sorriso! La vera scoperta è che l’app non ti rende “effetto porcellana” o “effetto marmo” ma puoi regolare manualmente ogni parametro, e gli effetti sono stratosferici. Elimini brufoli, occhiaie, borse sotto gli occhi, sbianchi i denti, ingrandisci e illumini gli occhi o la bocca. Insomma provare per credere.

L’app non ti permette solo di fare foto ritocco ma anche di fare un makeover virtuale provando centinaia di trucchi e anche di acconciature; e poi ci si può propriotrasformare. Ad esempio, può capitare che in una foto la luce sia sbagliata, ad esempio troppo gialla con conseguente e antipaticissimo ingiallimento dei denti. Ecco, con questa app si può sistemare il problema senza mettere mille filtri che renderebbero il risultato artificioso.