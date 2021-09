Come prolungare l’estate con le collane sovrapposte, una tendenza anche in autunno

Indossare una collana alla volta va bene quando si tratta di un gioiello speciale, importante – per grandezza o perché abbia per noi un significato affettivo – ed in ogni caso andrà abbinata al resto dell’outfit. Vediamo quali set comprare e quando portarli nelle fresche giornate autunnali.

Si chiama necklace layering, ovvero l’arte di sovrapporre le collane, è una tendenza che ha spopolato soprattutto in primavera e in estate. Inizialmente vista sulle influencer più amate (Chiara Ferragni lo fa da che abbia memoria) si è poi diffusa tra le giovani appassionate di moda ed oggi è un modo come un altro di adornarsi al meglio nel quotidiano. Se proverai questo trend difficile che tornerai indietro. Scopriamo i set più belli ed economici attualmente in circolazione.

Collane sovrapposte da provare e da abbinare ad altri set, di anelli o bracciali

La collana Love di Pilgrim è in vendita scontata del 30% su Zalando a soli 27,99 euro, è composta dal primo giro più sottile e stretto con brillanti, uno leggermente più grande con ciondoli – sempre argentati – mentre il filo più grande vede come charm una conchiglia lucida.

Acciaio inossidabile 316L placcato in oro 18Ks (scontato da 85 a 59,50 euro) per il set di collane Makani di Purelei. Un po’ da rapper la prima ed un po’ “romantica guerriera cittadina” la seconda, decorata con pendente di perla bianca keshi naturale, sono il binomio perfetto sotto una giacca nera sciancrata e dal taglio maschile.

Del brand PdPaola vi abbiamo già parlato ed anche in questo caso c’è la proposta giusta. Il set di collane Essential costa 149 euro, è realizzato in argento sterling con placcatura in oro 18k. Sono catenine sottili (meglio stare lontane dalle collane a catena grossa se si punta sulla sovrapposizione delle stesse, non siete in un video di Snoop Dogg), lucide e brillanti e con decori che si richiamano tra loro.

Saliamo leggermente di prezzo (191 euro) con Apm Monaco che punta sul match colorato. Altra idea per portare il caldo ancora con noi è quella di prediligere pietre come il turchese, il verde smeraldo e simboli del sole. Le tre collane regolabili si ispirano al mare tropicale e sono in un argento giallo un po’ vissuto, ottimo con il blu dei ciondoli e i brillantini a contrasto.

Il consiglio però è quello di comprare più set così da alternarli e di aggiungere una vostra collana del cuore (ton sur ton ovviamente) così che ci sia un focus più definito, oltre al vostro sguardo.

Silvia Zanchi