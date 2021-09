Amici, la verità spiazza: la regina del pubblico è Lei!

Amici 21 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento, ma chi è la vera Regina del programma?

Amici 21 è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca, il secondo di questa edizione che segue una caratterizzata da veri e propri record. Non solo a livello di ascolti, ma anche di talenti. Basti pensare che durante il corso della scorsa estate, hanno dominato le classifiche dei brani più venduti ben tre finalisti su tre della sezione canto. Un risultato che non si era mai visto.

Per questo motivo siamo stati curiosi di sapere, oltre agli allievi, quali fossero invece gli insegnati che avessero formato questi ragazzi ad aver fatto breccia nel cuore del pubblico da casa. Così abbiamo chiesto di votare agli utenti della rete che ci seguono sui social chi è la loro preferita e il risultato, statene certi, vi sorprenderà. Ecco chi è la migliore insegnante di Amici secondo gli utenti dei social.

Chi è l’insegnante preferita di Amici 21? La vostra preferita è Lei!

Prima di iniziare a svelarvi la classifica completa della miglior insegnante di Amici di Maria De Filippi, è bene fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questa classifica è stata fatta con il solo scopo di divertirsi e che il risultato non incide in alcun modo sulla professionalità dell’insegnante in questione.

Le posizioni sono state stilate facendo una media dei voti ricevuti in positivo e in negativo, trovate le percentuali in fondo all’articolo, e che da questa votazione è stata esclusa Alessandra Celentano. Questa scelta è stata presa non per un’antipatia nei confronti dell’insegnante di danza classica, tutt’altro, ma perché è la regina indiscussa del programma. Tant’è che sui social è presente con numerosi meme e sarebbe stato un risultato decisamente scontato se l’avessimo inserita, ma va fatta comunque una menzione speciale al suo lavoro e alla sua popolarità tra il pubblico.

Ora però sveliamo l’ultimo posto. Pensate un po’, chi non è riuscito ad attirare le attenzioni del pubblico è l’insegnante di canto Anna Pettinelli, che riesce a guadagnarsi la medaglia di bronzo. Molto probabilmente la sua “guerra” a Sangiovanni durante la scorsa edizione non le ha giovato con i nostri lettori.

Al secondo posto, invece, troviamo la neo insegnante di canto Lorella Cuccarini, che è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia d’argento. Chi c’è dunque sul podio di questa classifica relativa al talent show targato Maria De Filippi? Al primo posto i nostri utenti hanno posizionato Veronica Peparini! Colei che durante la scorsa edizione ha lanciato e scoperto l’unica vincitrice donna, ballerina, Giulia Stabile!