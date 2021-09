Amici, chi è la miglior concorrente di sempre? Brilla da 10 anni

Amici di Maria De Filippi è tornato con una nuova stagione, ma chi è la concorrente preferita dal pubblico da casa? Il risultato vi stupirà.

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Il talent show ormai va in onda da oltre venti anni e riscuote sempre un enorme successo in termini di ascolti. Per questo motivo, in occasione del debutto della nuova edizione, abbiamo pensato di chiedere agli utenti della rete che ci seguono sui social di votare la loro concorrente preferita durante il corso di questi anni.

Ovviamente non sono mancati i colpi di scena nel leggere i preferiti del pubblico social, ma anche alcune certezze tra i volti che da sempre hanno preferito durante il corso di questi anni. Visto che alcuni concorrenti, una volta terminata la loro esperienza nella scuola più famosa d’Italia, stanno ponendo ottime basi per essere tra i colossi del mondo dello spettacolo nostrano.

Chi è la vostra concorrente preferita di Amici di Maria De Filippi? La classifica

La classifica dei concorrenti preferiti di Amici, ovviamente, ci teniamo a precisare, che è stata creata unicamente per divertimento e che il risultato non ha nulla a che fare con il talento e la professionalità degli artisti in questione. La classifica è stata stilata in base ad una media dei voti ricevuti ed in fondo all’articolo trovate tutte le percentuali.

Ma partiamo subito con la classifica. All’ultimo posto, purtroppo, troviamo l’ex ballerina, ed ora conduttrice, Lorella Boccia. Lorella, che ora è in dolce attesa, purtroppo si è classificata all’ultimo posto della nostra classifica, ma i suoi programmi rimangono comunque un vero e proprio successo. Tant’è che durante il corso di questi mesi è riuscita ad intervistare i volti più interessanti del mondo dello spettacolo.

Poco prima di lei, c’è un’altra ballerina. Stiamo parlando di una delle preferite tra i professionisti perché sì, dopo l’esperienza da concorrente, è stata promossa nel cast dei professionisti. Stiamo parlando di Elena D’Amario, che durante il suo percorso da allieva aveva rubato il cuore del cantante Enrico Nigiotti.

Prima di lei, invece, troviamo con un grande colpo di scena, l’ultima vincitrice di Amici, Giulia Stabile, che è riuscita a collezionare soltanto il 56% di voti positivi. A seguire abbiamo una concorrente che si era presentata come cantante, ma che ora lavora come attrice e conduttrice, diventando l’idolo indiscusso del web. Di chi stiamo parlando? Di Diana Del Bufalo! Che si è classificata al quinto posto.

Da questo momento in poi tutti i posti della classifica sono occupati da cantanti. Alla quarta posizione, reduce dal tormentone estivo Movimento Lento, in coppia con Federico Rossi, troviamo Annalisa! Mentre riesce ad ottenere la medaglia di bronzo Elodie, che ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo singolo, completamente differente rispetto al repertorio proposto fino ad ora.

La medaglia d’argento va invece ad Alessandra Amoroso, mentre la vittoria, per un pelo, si aggiudica ad Emma Marrone che arriva dritta al primo posto. Di seguito è possibile trovare la classifica completa e le relative percentuali.