Trucco Labbra Autunno 2021: il rossetto scuro torna protagonista!

Il rossetto scuro è il trucco labbra dell’Autunno 2021: colorazioni decise e dalla finitura lucida, labbra super definite saranno le protagoniste assolute dei prossimi mesi.

Dopo un lunghissimo periodo in cui le labbra nude sono state il trend assoluto per quanto riguarda il trucco labbra, le cose sono radicalmente cambiate, quindi è arrivato il momento di capire come adattare l’ultima tendenza del trucco labbra al nostro viso e al nostro make up abituale!

Uno dei punti fondamentali su cui concentrare l’attenzione quando si tratta di rossetto scuro è che la sua durata è un punto assolutamente critico.

Se un rossetto chiaro sbava leggermente, oppure si scolorisce in un determinato punto delle labbra, si noterà certamente, ma non troppo.

Ovviamente questi problemi saranno molto più appariscenti quando a scolorire e a sbavare sarà un rossetto molto scuro.

Il consiglio di base, quindi è scegliere un rossetto scuro a lunga durata o addirittura una tinta labbra, in grado di resistere perfettamente per ore e ore senza sbavare o sbiadire.

Detto questo, è il momento di capire come si realizza e come si abbina il trucco con il rossetto scuro.

Trucco labbra Autunno 2021 con il rossetto scuro: segreti e consigli

Dal momento che il rossetto scuro è estremamente visibile è anche importantissimo che sia applicato correttamente. Questo vuol dire che bisognerà tracciare una linea di contorno labbra assolutamente perfetta e simmetrica e prendere altri accorgimenti.

Quando si utilizza una tinta labbra di un colore molto vistoso è fondamentale applicarla senza sbagliare perché correggere gli errori di applicazione di un prodotto fatto per durare è davvero quanto di più difficile e fastidioso si possa immaginare.

Il nostro consiglio, per evitare fastidiosi errori e perdite di tempo, consiste nel tracciare un contorno labbra con una matita prima di applicare il rossetto o la tinta.

Mentre si traccia il contorno labbra con la matita si dovranno tenere presenti alcune particolarità del rossetto scuro: innanzitutto i colori di questo tipo rendono le labbra più piccole, in secondo luogo rendono più evidenti le asimmetrie.

Quando si traccia il contorno con la matita quindi si dovrà prestare la massima attenzione a correggere i difetti delle labbra “compensando” piccole asimmetrie e differenze tra un lato e l’altro del contorno.

Se si hanno le labbra sottili o comunque di piccole dimensioni bisognerà ricorrere al trucco overline per farle apparire più grandi: in questo caso sarà fondamentale utilizzare una matita labbra di un colore perfettamente identico a quello del rossetto. In questo modo la differenza di colore tra il trucco realizzato all’esterno delle labbra e quello realizzato al loro interno sarà davvero difficile da percepire.

Qual è il rossetto scuro ideale per ogni carnagione?

Dopo aver definito quali sono le tecniche migliori per applicare il rossetto scuro sulle labbra, passiamo a un altro punto cruciale: come si sceglie il colore giusto?

La risposta è una sola: abbinando il colore del rossetto non all’ombretto ma al tono e al sottotono della pelle.

Ci sono due regole generali che bisognerà tener presente sempre: la prima è che le donne con la pelle molto chiara non dovranno usare rossetti molto scuri. Il motivo è semplicissimo: il contrasto tra la pelle e le labbra sarà così intenso che il look si trasformerà inevitabilmente in un look gotico, che ci darà l’aspetto di bambole di porcellana.

A meno che non sia esattamente il tipo di effetto che si desidera ottenere, le donne dalla pelle molto chiara dovrebbero scegliere rossetti scuri “ma non troppo”, orientandosi preferibilmente sui marroni e rinunciando a rossi e neri come quello dell’immagine sottostante.

Le donne dalla carnagione scura e olivastra invece potranno avventurarsi con più scioltezza nell’uso di rossetti davvero scuri, poiché il contrasto con la pelle non sarà eccessivo.

Il color melanzana o viola scuro viene preso raramente in considerazione quando si tratta di make up labbra, mentre dovrebbe avere un posto particolare nella trousse delle donne dall’incarnato piuttosto scuro con un sottotono freddo. Questi colori infatti presentano una certa percentuale di blu nella loro composizione e possono essere considerati colori a metà tra quelli caldi e quelli freddi.

Per quanto riguarda i rossetti rosso scuro, invece, l’importante è sceglierli di una tonalità molto cupa. Un rosso troppo acceso infatti non è assolutamente il colore ideale per realizzare un make up dai colori autunnali.

Quali sono i make up occhi da abbinare al rossetto scuro?

Una delle regole d’oro del make up è che il punto focale di un trucco viso deve essere uno solo, cioè gli occhi o le labbra.

Se si sceglie di basare il proprio make up su un trucco labbra intenso il consiglio migliore è di scegliere un trucco occhi molto neutro, sfumato e leggero.

Se si dovesse optare per un trucco occhi impegnativo, infatti, si finirebbe per realizzare “un make up too much”, difficile da portare tutti i giorni e adatto soltanto a serate importanti o eventi notturni.

Per mantenere il magnetismo degli occhi utilizzando poco colore il nostro consiglio è di puntare su ciglia lunghissime (evviva le ciglia finte magnetiche!) e un eyeliner nero perfetto, mantenendo la palpebra nude.