La Royal Family si allarga, è ufficiale: 12° pronipote della Regina

Nuovo arrivo nella Famiglia Reale britannica! Arriva il 12° pronipote della Regina Elisabetta

La Royal Family ha accolto il 12° pronipote della Regina Elisabetta, attesissimo in tutta la Gran Bretagna. Si allarga quindi la famiglia reale, ecco il dolce annuncio dei neo genitori.

Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. A dare l’annuncio, la stessa Beatrice via Twitter, e poi Buckingham Palace. La principessa britannica era ricoverata da qualche giorno presso un ospedale di Londra a seguito di alcune complicazioni.

I genitori Sarah e Andrea, rifugiati presso la dimora di Balmoral a causa delle accuse di abusi sessuali rivolte a quest’ultimo, hanno voluto correre il rischio giudiziario per starle fisicamente accanto.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021