Orologi di tendenza per l’autunno – inverno: quali comprare senza spendere una fortuna

Sognare è gratis ma gli orologi che desideriamo no, anzi! Ci sono però tanti marchi di un buon livello che hanno prezzi accessibili e che ci faranno fare una bellissima figura, sia sui social che nella vita reale. Vediamo i migliori di stagione.

C’è chi li colleziona e chi non li sopporta, chi li porta solo se hanno anche un valore affettivo e chi ne compra un’infinità e li abbina come si fa con scarpe e borse. Sono gli orologi, amati, senza tempo e preziosi accessori che completano tutti gli outfit con quel tocco in più. Scopriamo quali comprare, dove, i prezzi e le gradazioni migliori per l’autunno.

Orologi must-have per l’autunno – inverno: i migliori sotto i 300 euro

La giovane azienda austriaca Holzkern propone l’orologio “The Fearless” a 229 euro. Nel quadrante ha un’autentica piuma di pavone, è realizzato in legno di leadwood ed acciaio inox color oro rosa ed il movimento al quarzo è di Citizen. La confezione poi è una vera chicca con tanto di cuscinetto in juta.

Torniamo in Italia con la conosciuta Stroili che sul proprio sito vende l’orologio di Emporio Armani “Solo tempo” in acciaio gold con bracciale in mesh e quadrante gold al prezzo di 299 euro.

L’idea di Daniel Wellington è in oro giallo e quadrante verde smeraldo il “Petite Emerald” a 189 euro. Questo orologio è adatto ad outfit serali quindi si al total black, a décolleté ed abito midi.

L’orologio di Michael Kors ha il cinturino in pelle liscia e nera come si usava negli anni Novanta, la cassa in acciaio dorata sulle tonalità del giallo e dei piccoli brillantini in corrispondenza delle linee che segnano le ore (169 euro)

Su Zalando ci sono ovviamente svariate proposte e, anche per copiare le influencer, una buona scelta, a soli 25 euro, è quella di Even&Odd in acciaio color oro rosa. Dal quadrante circolare e minimal come va di moda in questo periodo ai due bracciali sottili (inclusi) con segmento e cerchio, il match è presto fatto e per esibirli puntate su un blazer chiaro con le maniche un po’ arrotolate ed un paio di jeans.

Il tempo è sempre scandito dai momenti felici della nostra vita ma aiutarsi con un bell’orologio di certo potrà solo fare bene.

Silvia Zanchi