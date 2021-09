Beautiful Anticipazioni: clamoroso ritorno, per Brooke e Ridge cambia tutto

Anticipazioni dall’America di Beautiful. Il grande ritorno di un personaggio importante cambierà tutto per i nostri protagonisti.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

E’ una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: torna il triangolo che non avrà mai fine

Beautiful anticipazioni dall’America: Douglas torna in scena

Grandi anticipazioni per questa nuova settimana all’insegna delle nostre soap opera preferite. In particolare, dai nuovi dettagli su Beautiful che ci giungono dall’America sappiamo che Douglas Forrester tornerà in scena. Dopo mesi d’assenza dovuti ad un rigido protocollo anti-Covid adottato dalla produzione di Beautiful, Douglas tornerà. Infatti, se non lo sapete, il protocollo affermava che i bambini nelle soap sono apparsi molto raramente.

In realtà il figlio di Thomas e Hope si era affacciato sulla scena già in piena pandemia ma, complice anche la mancanza di un suo coinvolgimento diretto nelle trame, alla fine ha preso parte a pochissime puntate (a cui, in Italia, assisteremo più avanti). Nel frattempo il suo giovanissimo interprete, Henri Joseph Samiri ha preso parte ad altri elettrizzanti produzioni.

Secondo quanto riportato dalle trame americane, il piccolo Forrester tornerà in scena con la madre, Hope Spencer. Infatti Douglas vive in casa proprio con lei e con il suo marito Liam Spencer. Se ci seguite sapete già che prossimamente assisteremo ad un avvicinamento tra madre e padre, ossia Hope e Thomas si ricongiungeranno in qualche scena per il bene del figlioletto. Eppure, qualcosa non andrà proprio come sperato e Hope dovrà fare i conti con le gelosie del marito, Liam Spencer.

La domanda che rimarrà in sospesa tornerà sempre la stessa: Thomas riuscirà a togliersi definitivamente dalla testa la figlia di Brooke?