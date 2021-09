Disegnare le sopracciglia in modo perfetto: tutti i consigli e i prodotti da non perdere!

Disegnare le sopracciglia ogni giorno può diventare davvero difficoltoso, soprattutto se non si conoscono perfettamente le giuste proporzioni. Scopriamo tutti i consigli per farlo in modo impeccabile ed in pochissimi minuti!

Le sopracciglia sono un particolare importantissimo del volto di una donna, due tratti naturali in grado di stravolgere l’espressività di un volto.

Se non si ha la fortuna di averle naturalmente folte, definite e con un arco perfetto, si dovrà ricorrere al makeup che con i prodotti giusti permetterà di ridisegnare l’arco sopraccigliare.

Sono molte le donne che ogni giorno ricorrono a trattamenti come il micro blanding in grado di regalare delle sopracciglia perfette ogni giorno senza alcuno sforzo.

Per chi però non vuole arrendersi al trucco semipermanente, ecco i consigli giusti per disegnare delle sopracciglia perfette in pochi minuti.

Disegnare le sopracciglia in modo perfetto: attenzione alle proporzioni e alla simmetria

L’arco sopraccigliare dovrebbe rispettare delle proporzioni ben precise, in questo modo potrà essere disegnato in modo semplice e corretto senza cadere in disegni poco naturali o peggio del tutto antiestetici.

Questa immagine mette in evidenza quali dovrebbero essere le proporzioni di un sopracciglio perfetto. Il primo punto di riferimento sarà la narice da cui partiranno tre rette, la prima determinerà l’inizio dell’arco, la seconda che passerà a metà della pupilla determinerà l’angolo verso l’alto che l’arco sopraccigliare disegna naturalmente ed il terzo il punto finale, in questo caso la retta partirà dall’angolo della narice verso la tempia.

Seguendo questi punti di riferimento si potrà disegnare un arco sopraccigliare dall’effetto naturale e capace di esaltare la bellezza di ogni donna incorniciando lo sguardo in modo impeccabile.

Disegnare le sopracciglia: i prodotti da utilizzare ogni giorno, scegli il tuo preferito!

Una volta imparate le giuste proporzioni per disegnare le sopracciglia, si potrà andare alla scoperta dei prodotti di makeup più adatti alle proprie esigenze.

La matita

La matita per sopracciglia è senza dubbio il prodotto più semplice per imparare a disegnare l’arco sopraccigliare. Questa tipologia di matite è formulata con una mina a pasta più dura proprio per rendere il prodotto più durevole anche se non si potrà mai raggiungere le prestazioni dei prodotti long lasting.

Esistono in varie tonalità che si sposano perfettamente con il colore dei capelli e anche dell’incarnato.

I gel o le creme

I prodotti in gel o in crema per sopracciglia si presentano come delle piccole giare contenenti un gel o una pasta che andranno prelevati con un piccolo pennello angolato perfetto per disegnare le sopracciglia o applicare l’eyeliner.

Una volta prelevato il prodotto si procederà disegnando le sopracciglia seguendo le proporzioni giuste.

I marker

I marker sono i prodotti long lasting per eccellenza, dei veri e propri pennarelli formulati in diverse tonalità con cui disegnare le sopracciglia. Necessitano di una buona manualità soprattutto perché a lunga durata.

I prodotti in polvere

I prodotti in polvere sono studiati più per infoltire un arco sopraccigliare ben definito, riempire gli spazi vuoti e ritoccare leggermente la forma.

Vuoi disegnare le sopracciglia pelo a pelo per ottenere l’effetto microblandig? Segui il video tutorial passo dopo passo!

In questo video tutorial potrete imparare la tecnica del soap brows, perfetta per disegnare le sopracciglia pelo a pelo e fissarle impeccabilmente per tutta la giornata.

Non vi resta che mettervi davanti allo specchio e provare a disegnare le vostre sopracciglia!