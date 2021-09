Un secondo piatto originale e facile da preparare il rollé freddo di petto di pollo, prosciutto e patate vi stupirà

Ogni tanto ci piace ribaltare i luoghi comuni delle ricette per trasformarle in piatti nuovi. Nasce così questo rollé freddo di petto di pollo, prosciutto e patate, un secondo piatto semplice da preparare ma che ha una caratteristica speciale.

Normalmente infatti il rollé è cotto in forno insieme a tutti gli ingredienti e poi servito caldo o tiepido. In questo caso invece patate e petto di pollo sono cotti prima, ma finisce tutto lì Il resto degli ingredienti è unito a freddo e poi una volta che il rollé é composto deve riposare in frigorifero per 12 ore o per una notte. Sarà un successo, anche a buon mercato.

Ingredienti:

700 g petto di pollo intero

600 g patate lesse

500 g prosciutto cotto a fette

150 g provola

8 filetti d’acciuga sott’olio

1 rametto di rosmarino

1 ciuffetto di prezzemolo

1 spicchio di aglio

4-5 foglie di basilico

1 noce di burro

sale

pepe nero

Rollé freddo di petto di pollo, prosciutto e patate

Questo secondo piatto è molto versatile anche perché potete sostituire il prosciutto cotto con lo speck o il prosciutto crudo e la provola con la mozzarella o la scamorza.

Preparazione:

Lavate le patate e poi mettetele a lessare ancora con la buccia. Dopo circa 30 minuti saranno cotte: scolatele e lasciatele raffreddare. Poi schiacciatele in una ciotola con una forchetta e conditele con sale, pepe e un trito di aglio, basilico e prezzemolo.

Dividete in due il petto di pollo, eliminando l’ossicino centrale, poi condite le due parti con sale e pepe. Quindi arrostiteli in padella a fuoco medio insieme ad una noce di burro e agli aghi di un rametto di rosmarino.

Basteranno circa 10 minuti per lato prima che il petto di pollo sia cotto. Lasciatelo raffreddare e affettatelo sottilmente. Se avete l’affettatrice, anche meglio, ma altrimenti va bene con un coltello ben affilato.

Poi appoggiate le fette di prosciutto cotto su due file, leggermente accavallate, su un foglio di carta da forno, formando un rettangolo. Copritele quasi completamente con le patate condite e poi sopra disponete i filetti d’acciuga, coprendo con le fettine di pollo e poi con delle fettine di provola.

Infine arrotolate tutto, partendo dal lato lasciato libero dalla farcia. Stringete il vostro rollè nella carta forno, poi legatelo e tenetelo in frigorifero per almeno 12 ore. Servitelo a fette non troppo sottili, accompagnato con dei pomodori secchi o delle melanzane sott’olio, oppure una peperonata o una ratatouille di verdure.