Matita sopracciglia: come scegliere il colore giusto in base ai tuoi capelli

Matita per le sopracciglia: ti sveliamo i segreti per sceglierla del colore giusto, in perfetta armonia con i capelli. Evita gli strafalcioni e prendi subito nota!

A tutto… makeup! Non ci ferma neppure la pandemia di Covid-19 e vogliamo essere al top sempre, in ogni occasione. Per raggiungere l’obiettivo, non basta soltanto scegliere la mise giusta; serve anche un buon makeup.

Labbra, occhi e sopracciglia sono il nostro biglietto da visita. E’ la somma che fa il totale e, quindi, non puoi pensare di truccare bene gli occhi senza prima dare una sistemata alle sopracciglia.

Per ogni viso c’è la forma di sopracciglia giusta: arrotondate, dritte, curve, ad arco morbido o netto, arcuate oppure oppure ad ali di gabbiano. Ci sono poi delle differenze anche dal punto di vista della consistenza. Si distingue, infatti, tra sopracciglia rade, sottili e corte oppure più folte ad effetto naturale.

A prescindere da preferenze e gusti personali, per truccare bene le sopracciglia serve la matita adatta. La prima regola basilare è sceglierla sempre in base al colore dei capelli, per non creare troppo distacco. Ed è proprio su questo aspetto che vogliamo soffermarci, svelandoti tutti i trucchi per non sbagliare.

Matita sopracciglia: consigli per un acquisto consapevole

Capita spesso che, complice la fretta, ci si trucchi in pochi minuti senza badare troppo ai dettagli. Sarà capitato anche a te, almeno una volta, di trascurare le sopracciglia. Nulla di più sbagliato! Sono importantissime perché rendono lo sguardo più intenso e bilanciano i lineamenti del volto.

Non è un caso che i makeup artist definiscano le sopracciglia come la ‘cornice degli occhi’. La loro forma, può persino rivelare la tua personalità.

Ma passiamo ora all’aspetto più pratico, ovvero a come scegliere la matita adatta in base al colore dei capelli. Se fai la tintura e ti piace cambiare spesso colore, non dimenticare di uniformare le sopracciglia alla nuova nuance. In altre parole, dovresti tingerle o, quantomeno, usare una matita di un colore molto simile.

LEGGI ANCHE –> Sopracciglia: come scegliere la forma giusta per ogni viso

Di seguito trovi uno schema che può aiutarti a non commettere errori grossolani.

Capelli biondi – Se i tuoi sono così, puoi scegliere una matita chiara per ravvivare leggermente il colore naturale delle tue sopracciglia. Invece, per scurirle leggermente, usa una matita nocciola o marrone chiaro. Evita sempre i colori troppo scuri.



– Se i tuoi sono così, puoi scegliere una matita chiara per ravvivare leggermente il colore naturale delle tue sopracciglia. Invece, per scurirle leggermente, usa una matita nocciola o marrone chiaro. Evita sempre i colori troppo scuri. Capelli castano chiaro – Punta su una matita dello stesso colore dei capelli. Se hai anche dei riflessi tendenti al rosso, allora scegline una ramata. ll consiglio in più: usa matite più scure, nei toni del brown, se il tuo incarnato è olivastro.

– Punta su una matita dello stesso colore dei capelli. Se hai anche dei riflessi tendenti al rosso, allora scegline una ramata. ll consiglio in più: usa matite più scure, nei toni del brown, se il tuo incarnato è olivastro. Capelli castano scuro – Se è questo il tuo colore, per le sopracciglia usa matite più caldi nei toni del marrone, del nocciola oppure del nero.

– Se è questo il tuo colore, per le sopracciglia usa matite più caldi nei toni del marrone, del nocciola oppure del nero. Capelli rossi – In questo caso, a fare la differenza è la carnagione. Se hai una pelle molto chiara, allora trucca le sopracciglia nei toni del biondo. Con un incarnato leggermente più scuro, invece, puoi permetterti delle sfumature più ramate (ma senza esagerare!).

Capelli neri (anche con rilessi blu) – In questo caso la scelta giusta è una: armonizzare il viso, dando alle sopracciglia lo stesso colore dei capelli.

– In questo caso la scelta giusta è una: armonizzare il viso, dando alle sopracciglia lo stesso colore dei capelli. Capelli grigi – Al bando gli eccessi! Con capelli così, le sopracciglia vanno evidenziate con discrezione. Quindi, punta su una matita dal colore biondo cenere. E’ la scelta gusta per non sbagliare, fidati di noi!

Se prima di leggere questo articolo pensavi che truccare le sopracciglia fosse solo un dettaglio, ora dovrai ricrederti. Contribuiscono non poco alla buona riuscita del makeup. Quindi, d’ora in avanti cerca di valorizzarle nel modo giusto.

Molte donne, per ragioni di comodità, ricorrono al microblanding, ovvero al trucco semipermanente delle sopracciglia. Il vantaggio è quello di non stare a truccarle ogni volta.

Una valida alternativa è il tatuaggio alle sopracciglia, per averle sempre in ordine. Ora, se non te la senti di puntare su uno di questi trattamenti, allora limitati a truccare bene le tue sopracciglia ogni volta che devi.



Seguendo i nostri consigli, userai sempre la matita giusta. ll tuo makeup sarà impeccabile e ti sentirai più bella e sicura.