Sopracciglia: come scegliere la forma giusta per ogni viso

Le sopracciglia sono un particolare fondamentale nel viso di una donna. Scopriamo come scegliere la forma in base alla tipologia di viso.

Le sopracciglia, svolgono un ruolo molto importante nel viso di una persona, sono quel piccolo particolare che incornicia lo sguardo e rende decisamente più armonico il volto.

Troppe volte però, seguendo le mode del momento le abbiamo strappate, accorciate ed eliminate, per non parlare della loro forma. La linea e la forma delle sopracciglia sono importantissimi per esaltare il viso di una donna, ma spesso si sceglie la forma sbagliata o si tronca la linea mentre invece dovrebbe essere più allungata.

Ecco degli utili consigli su come trovare la forma giusta di sopracciglia per le diverse tipologie di viso: per il viso tondo, quadrato, allungato e triangolare.

Sopracciglia: come depilarle nel modo giusto

Le sopracciglia in questo 2020 vanno di moda naturali, piene e a volte anche incolte ma in generale è stata dichiarata guerra a tutte quelle sopracciglia dalla forma e dalle linee innaturali, super depilate e rade.

Per depilare le sopracciglia in modo perfetto, ci si dovrebbe, almeno per la prima volta, rivolgere ad un professionista che sarà scegliere la linea più adatta al tipo di viso, per poi continuare ad eliminare con un pinzetta tutta le ricrescita di peli attorno alla linea creata dall’estetista.

In generale sarebbe sempre meglio evitare cerette fai da te e preferire una depilazione con le pinzette discreta e mirata soltanto alla pulizia dell’arco sopraccigliare e non al cambiarne la linea. Scopri anche come truccare le sopracciglia in modo perfetto.

Sopracciglia: ecco come scegliere la forma giusta per ogni tipologia di viso

Scopriamo tutti i consigli per scegliere la forma di sopracciglia più adatta ad ogni tipologia di viso: tondo, quadrato, allungato e triangolare.

Le sopracciglia perfette per il viso tondo

La linea delle sopracciglia, nel caso di un viso tondeggiante, dovrebbe riuscire a riequilibrare la forma del viso regalando l’effetto ‘allungamento’ del volto. Per questo l’arco sopraccigliare dovrebbe essere pronunciato, con un angolo pronunciato verso l’alto che poi discende nella parte finale.

Le sopracciglia perfette per il viso quadrato



Se si ha il viso quadrato, si ha una mascella molto pronunciata e per questo le sopracciglia dovranno addolcire i tratti del viso con una forma tondeggiante e priva di angoli troppo pronunciati. Dovranno essere belle piene e con una linea ben definita.

Le sopracciglia perfette per il viso allungato



Il viso allungato necessita di essere addolcito e accorciato per questo si dovranno ridimensionare l’effetto di una fronte molto alta e di un mento piuttosto pronunciato creando con le sopracciglia una linea orizzontale che siano allungate verso il finale. Sopracciglia che dovranno essere ben pettinate e dalla linea pulita.

Le sopracciglia perfette per il viso triangolare

Se si ha la forma del viso triangolare, ove il mento risulta essere il punto più spigoloso, via libera alle sopracciglia arcuate ma prive di angoli troppo spigolosi. La linea dovrà essere piena e definita per bilanciare la forma triangolare del volto.

Le sopracciglia perfette per il viso ovale

Il viso ovale, potrà sfoggiare qualsiasi tipologia di sopracciglia vista la sua completa simmetria e regolarità. Su un volto del genere delle sopracciglia non troppo spesse e dal disegno naturale saranno perfette. Scopri come truccare le sopracciglia in base alla tipologia di pelle.