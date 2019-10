Dimmi qual’è la forma delle tue sopracciglia e ti dirò che persona sei

La personalità dell’essere umano è una delle più difficili da definire. Soprattutto perché non è statica ed è soggetta a diverse mutazioni. Questi cambiamenti sono il risultato di circostanze ed esperienze durante la vita di un individuo. Dipende anche dalla percezione, positiva o negativa, degli eventi e dell’apprendimento che possono essere appresi da essi.

L’analisi che ti fornisce il seguente test, si basa sui concetti di morfopsicologia, per definire la tua personalità in base alla forma delle sopracciglia.

La tua personalità in base alla forma delle sopracciglia

Sopracciglia corte

Se hai le sopracciglia più o meno corte, lo stress è il tuo peggior nemico. La tua mente non lo supporta, né il tuo corpo. È più probabile che tu sviluppi manifestazioni somatiche rispetto ad altri, mentre sei oberato di lavoro e ansioso. D’altra parte, i tuoi amici ti apprezzano per l’orecchio che dai loro e il tuo senso dell’ascolto.

Sopracciglia lunghe

Sei una persona resiliente, un feroce concorrente e una persona che lavora sodo. Prendi a cuore i compiti che ti vengono affidati e gli ostacoli che possono sorgere davanti a te non ti spaventano. È sufficiente che tu abbia un obiettivo predefinito e nulla ti ferma.

Sopracciglia naturalmente fini

Il tallone d’Achille è la tua mancanza di fiducia in te stesso. Dai grande importanza all’opinione degli altri, credendo che la tua non sia saggia. Non osi abbandonare la tua zona di comfort e l’assunzione di rischi è l’equivalente dell’autodistruzione per te. Questo è principalmente il motivo per cui ristagni nella vita.

Sopracciglia naturalmente spesse

Sei pieno di energia e investi pienamente nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Sei una persona attiva e dinamica e finisci sempre per ottenere ciò che vuoi nella vita. La possibilità sorride ai più audaci e tu ne fai parte.

Sopracciglia alta

Tendi a ricadere su te stesso e non ti apri facilmente a nuove persone che vogliono integrare la tua vita. Tendi anche a essere maniacale e perfezionista. Tutto deve essere come previsto e tutto ciò che hai realizzato non deve essere modificato in nessuna circostanza.

Sopracciglia ad arco basso

Sei naturalmente dotato di gentilezza e carisma. Quindi, porti serenità a chi ti circonda in ogni occasione. Molto empatico, non esiti a portare il tuo aiuto e il tuo supporto quando si sente la necessità.

Sopracciglia arrotondate

Gentile e attento, sei un vero pacifista e preferisci che i conflitti si risolvano amichevolmente. L’agitazione ti infastidisce fino al punto più alto, che ti spinge a privilegiare le situazioni in cui regnano calma e serenità. Questo è il motivo per cui una vita in metropoli non ti corrisponde davvero.

Sopracciglia piatte

Se ti definiscono una persona robotica con pensiero meccanico, non è del tutto falso. Per te, tutto passa attraverso un circuito logico di pensiero. Inoltre, lasci pochissime possibilità ai sentimenti di prendere il sopravvento. Questa è una buona strada da percorrere, ma devi stare attento a non diventare rigido.

Sopracciglia a punta

Stare con te è così piacevole. In effetti, rilasci una forte energia positiva che non lascia nessuno indifferente. L’esitazione non fa parte del tuo vocabolario, è sufficiente che tu abbia un’idea in mente per andare avanti. Credi fermamente che devi goderti la vita senza vincoli e anche se lasci delle piume, questa merita di essere vissuta appieno. Il tuo senso dell’umorismo è anche una risorsa che aumenta la tua popolarità.

Sopracciglia troppo rasate

La tua ossessione per la perfezione ti porta gradualmente al superlavoro ed è il più grande difetto della tua personalità. Fai attenzione perché una volta raggiunto questo punto, le persone che non ti piacciono trarranno beneficio, soprattutto per farti del male.

