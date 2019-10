Sollevare tutti i giorni le gambe per soli 20 minuti, ne beneficia tutto il corpo, a partire dalla circolazione per arrivare al cervello e allo stomaco

Gambe sollevate Fonte: Istock-Photos

Quante di voi hanno l’abitudine di sollevare le gambe per venti minuti al giorno? Sollevarle non si intende alzarle leggermente sopra un cuscino o poggiarle su una sedia, ma bisogna proprio sollevarle, facendo in questo modo: sdraiandosi a terra o su un letto e appoggiando le gambe in verticale alla parete. Vi potrebbe sembrare buffo ma spesso sappiamo poco sul corpo e sul suo funzionamento, se lo facciamo ogni giorno otterremo degli effetti positivi che non vanno sottovalutati.

Chedonna.it vi invita a migliorare la qualità di vita con questa semplice routine quotidiana, scopriamo quali sono i benefici.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul tutto ciò che riguarda il mondo del fitness e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

In cosa consiste il sollevamento delle gambe?

Sollevare le gambe non è un vero e proprio esercizio, possiamo definirla una vera e propria tecnica terapeutica, perchè si compie uno sforzo fisico e non si realizza nessun movimento né tensione muscolare.

Sollevare le gambe ricorda una posizione yoga che viene spesso messa in pratica per stabilire una connessione tra mente e corpo. In questo modo si aiuta:

la circolazione

ritorno venoso

ossigenazione cellulare: soprattutto del cervello

allenta la tensione sulle spalle e sul collo.

E’ sempre meglio chiedere il parere al medico soprattutto se avete problemi alla schiena, in questo caso potrebbe consigliarvi di mettere un cuscino sotto la zona lombare in modo da adottare una postura più armonica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Stitichezza: i frullati che favoriscono il transito intestinale

La posizione esatta è:

gambe appoggiate verticalmente alla parete braccia distese e rilassate restare in questa posizione 15-20 minuti: non dovete fare altro rilassatevi e state tranquille.

Se eseguite in modo corretto vi sentirete più calme e garantite una circolazione migliore verso il tronco e la testa. E’ consigliabile, anche se è scontato indossare abiti comodi come leggins e t-shirt o canottiere elastiche, in modo che non vi stringano né in vita né sulle caviglie. In caso contrario, abiti molto stretti potrebbero rendere difficile la corretta circolazione sanguigna, quindi vi allontanate dall’obiettivo.

Quali sono i benefici?

Se sollevate le gambe ogni giorno per 20 minuti, quali sono i benefici? Ecco i 5 benefici:

riduzione dell’edema alle gambe e ai piedi alleviare la sensazione di affaticamento alle gambe migliorare la digestione sistema nervoso più rilassato ottenere un’adeguata calma mentale

1. L’edema alle gambe e ai piedi è un problema che scaturisce quando si hanno problemi di circolazione è importante dei quali dovremmo conoscere l’origine. Potrebbe essere causato da problemi ai reni, al cuore e di sovrappeso, in casi rari anche l’assunzione di alcuni medicinali o un alimentazione poco equilibrata. È fondamentale parlarne con il proprio medico per conoscere l’origine per curarla, eseguire questo esercizio può essere di grande aiuto. Se tenete le gambe sollevate si favorisce il flusso dei liquidi che impediscono la corretta circolazione sanguigna. Quando si sta tutta la giornata in piedi per molte ore, le gambe e i piedi ne risentono, quindi è importante togliersi le scarpe, mettersi le pantofole comode, rilassarsi e sollevate le gambe, affinché la forza di gravità riduca l’infiammazione di queste zone problematiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Indigestione: quali sono le possibile cause e i rimedi

2. Alleviare la sensazione di affaticamento alle gambe

Troppe ore in piedi, causa una tensione alle gambe, ai piedi e ai fianchi, sono le parti del corpo che ne risentono di più. Effettuare questo esercizio ci permette di modificare l’asse della postura e di liberarci dalla tensione, si noterà un senso di sollievo.

3. Migliorare la digestione

Quando si sollevano le gambe si migliora anche la digestione e non solo, si favorisce il movimento intestinale quindi a lungo termine si facilita l’assorbimento dei nutrienti. Le persone che hanno problemi di stitichezza possono con questo esercizio recuperare un adeguato benessere non solo interno ma anche esterno.

4. Il sistema nervoso sarà più rilassato

Sollevare le gambe aiuta la respirazione, perchè si trattiene più aria e si favorisce la corretta ispirazione e l’espirazione sarà più lenta e ritmica. Tutto questo ha un grande impatto sul sistema nervoso, perchè si alleviano le tensioni muscolari e non solo anche allo stomaco, al collo e alle tempie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Digiuno per 24 ore, cosa accade al nostro organismo

5. Ottenere una calma mentale

La posizione con le gambe in verticale vi farà avvertire un benessere fisico che rilasserà anche la mente. Quest’ultima si riposa ci porta quasi a meditare quindi si è più coscienti del vostro corpo e vi sentirete avvolti dalla calma, dal benessere e da un’armonia perfetta.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI