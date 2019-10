Stitichezza Fonte: Istock-Photos

La stitichezza è un disturbo intestinale che può interessare tutti, la difficoltà è nell’espellere le feci, si può soffrire per un breve periodo di tempo o a lungo termine,quindi diventa una condizione cronica. È uno dei problemi più diffusi della popolazione attuale e si pensa che una delle cause sia proprio l’alimentazione sbagliata.

La difficoltà a espellere le feci, è accompagnata sia da gas intestinali, dall’infiammazione e dal dolore addominale, non è da allarmarsi, ma non deve essere sottovalutato, perche si può passare dalla forma acuta a quella cronica. Per attenuare il disturbo, non si deve necessariamente ricorrere ai lassativi chimici, ma ci consigliamo di preparare dei frullati lassativi, se vengono assunti con moderazione, vi potranno alleviare la stitichezza. Scopriamo come preparare i frullati per combattere la stitichezza.

