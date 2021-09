Errori contouring: i peggiori da non commettere assolutamente!

Gli errori di contouring che si compiono più spesso e che rendono il risultato di questa tecnica di makeup disastroso!

Il potere che possiede il makeup di regalare un volto nuovo ad ogni donna ad oggi è davvero importante. Questo grazie alle nuove tecniche e alla formulazione di prodotti all’avanguardia.

La tecnica per eccellenza che riesce a scolpire letteralmente il viso è il contouring, tecnica che se di primo acchito può sembrare relativamente semplice, all’atto pratico si rivela più difficoltosa, proprio per la maestria che richiede l’applicazione del prodotto ma soprattutto la sfumatura che deve portare il prodotto a fondersi letteralmente con l’incarnato.

Scopriamo gli errori di contouring più frequenti, sia nella scelta del prodotto che nella sua applicazione.

Errori contouring: la scelta dei prodotti è fondamentale, ecco quali sono indispensabili e come utilizzarli

Per poter scegliere i prodotti giusti per la realizzazione di un buon contouring che scolpisca il viso è essenziale conoscere il proprio tipo di pelle e soprattutto di sottotono. Questo permetterà di scegliere la base giusta e anche la tonalità e la formulazione dei prodotti di makeup per realizzare il contouring.

Scegliere per esempio un fondotinta troppo scuro per una pelle chiara o un fondo con una sottotono giallo su una pelle con sottotono rosato, si rivelerebbe un errore incorregibile.

Come anche scegliere un prodotto per contouring in crema risulterebbe disastroso su una pelle grassa.

Errori contouring: i più comuni e peggiori da non commettere nell’applicare questa strepitosa tecnica di makeup!

Se anche tu ami il contouring makeup, forse avrai commesso uno o più di questi errori molto comuni. Scoprili per migliorare la tua tecnica di applicazione!

1- Scegliere la tonalità di base sbagliata

Come abbiamo premesso, la scelta di un fondotinta di base con la tonalità sbagliata rispetto alla tonalità della propria pelle è un errore! L’effetto sarà poco naturale e condizionerà la riuscita del contouring.

2- Scegliere il sottotono sbagliato dei prodotti

Come per la tonalità dei prodotti, si dovrà scegliere con attenzione il loro sottotono. Su una pelle olivastra saranno perfetti prodotti dal sottotono giallo e caldo, su una pelle chiara nella maggior parte dei casi si fonderanno meglio prodotti dal sottotono rosato. Scoprire il sottotono sarà semplice seguendo alcuni consigli.

3- Applicare il prodotto scuro solo sulle guance

Una volta realizzata la base applicando il fondotinta, si potrà procedere con l’applicazione del prodotto scuro che dovrà scolpire i lineamenti. Niente di più sbagliato che applicarlo solo sotto gli zigomi poiché il viso andrà ridimensionato in modo generale per poter ritrovare un forma armonica. Così per rendere un viso meno lungo si potrà lavorare sul mento e sul contorno della mandibola, mentre per scolpire un viso tondo si dovrà intervenire non solo sulle guance ma anche sulle tempie e sul contorno del viso.

4- Non sfumare alla perfezione i prodotti

Una volta applicato il prodotto scuro nei punti strategici si dovrà sfumarlo alla perfezione. Niente di più anti estetico che trovare dei contrasti cromatici troppo marcati. Tutte le correzioni si dovranno fondere perfettamente con la base, mantenendo però il loro potere performante a livello ottico.

5- Stratificare prodotti diversi

Se si sceglie un prodotto in crema per il contouring non sarà giusto stratificarlo con un prodotto in polvere. Le due formulazioni entreranno in contrasto creando delle macchie.

6- Non utilizzare la cipria

La cipria in polvere trasparente, in generale andrebbe sempre utilizzata alla fine del makeup contouring per uniformare, fissare e opacizzare il makeup.

Errori contouring: scopri come realizzare un makeup perfetto passo dopo passo!

Una volta scoperti quali errori non commettere nel realizzare il contouring makeup, ecco come realizzarlo passo dopo passo in modo impeccabile e come creare dei punti luce con l’highlighting seguendo i consigli del bravissimo truccatore italiano Daniele Lorusso!