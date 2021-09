Ricordate Tamara Donà? Per l’ex stellina di Fuego il tempo non passa mai

By

Tamara Donà ha raggiunto il successo grazie a Fuego, ma oggi che fine ha fatto? Ecco com’è cambiata oggi la sua vita.

Tamara Donà è nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata una delle giovani promesse del mondo dello spettacolo nostrano. Tant’è che raggiunse il successo tra gli anni 90 e 2000 grazie alla sua partecipazione a Fuego.

Il programma era principalmente rivolto ad un pubblico fatto di giovani e si occupava di tenere aggiornato loro con notizie legato al mondo dell’attualità che potessero rientrare nel loro range. Tanti sono stati i conduttori che hanno lavorato al progetto e che oggi sono diventati veri e propri colossi della tv nostrana. Qualche esempio?

Basti pensare che il programma ha visto una giovanissima Alessia Marcuzzi agli esordi, ma anche Daniele Bossari, che è stato uno dei volti principali del piccolo schermo degli italiani degli anni 90. Tra questi, come vi abbiamo anticipato, c’era anche Tamara che grazie al suo incredibile talento e alla sua spiccata personalità era riuscita a spiccare tra i suoi colleghi ed ad diventare uno dei volti preferiti dai giovanissimi.

Dalla fine di quel programma sono passati molti anni e in molti si chiedono che fine ha fatto Tamara Donà di Fuego? La conduttrice non ha mai lasciato il mondo della conduzione, anche se lo fa in un forma alternativa. Ecco la sua nuova vita.

Come vi abbiamo anticipato, Tamara Donà non ha mai lasciato il mondo della conduzione, ma durante il suo periodo di attività sul piccolo schermo degli italiani ha preso parte anche a numerosi progetti legati al mondo della recitazione. Basti pensare che anche recitato il ruolo di figlia di Renato Pozzetto e Barbara d’Urso per il film Mollo tutto.

Il suo grande amore però resta la conduzione, tant’è che anche in Rai lavora ad un programma dedicato ai giovanissimi, Shout. Lo show permetteva a giovani adolescenti di gridare al mondo intero ciò che provavano e tra questi fece discutere e non poco una ragazzina che si scagliò contro suo padre. Tant’è che lui denunciò il programma per diffamazione.

Tamara, durante il corso di questi anni, non ha mai lasciato il mondo della conduzione ma se prima lo faceva sul piccolo schermo, attraverso format dedicati per lo più ad un pubblico di giovani, ora ha allargato il suo range e lavora per Radio Monte Carlo.

Tamara Donà oggi, nonostante si sia allontanata dal mondo della televisione, ha sempre continuato attivamente la sua carriera ma ha preferito concentrarsi sulla Radio, dove è riuscita a diventare una delle speaker di successo di Radio Monte Carlo, facendo breccia nel cuore degli italiani anche soltanto la sua voce.

Tamara Donà di Fuego oggi è diventata uno dei volti preferiti della Radio, scegliendo di salutare, almeno fino a questo momento, il mondo della tv nostrana che le ha donato anni fa il successo tra il pubblico.