Spuntino sano e goloso? Le idee perfette alleate della dieta

Sogni da sempre di poter fare uno spuntino sano che sia anche goloso? Ecco alcune idee che ti sorprenderanno.

Fare uno spuntino sano è senza alcun dubbio un buon modo per placare la fame, mantenendosi in forma e facendo al contempo il giusto pieno di energie per svolgere al meglio i compiti della giornata. Che si tratti della pausa di metà mattina, di quella pomeridiana o di quella dopo cena (quando tra questa e il momento di andare a dormire trascorre molto tempo), poco importa.

Spezzare la fame è senza alcun dubbio un modo per riprendersi e tornare a dare il meglio ma anche per non arrivare affamati all’ora di pranzo o di cena. Si tratta, quindi, di un intervallo importante che se gestito nel modo corretto può essere un vero aiuto per l’organismo.

Ma cosa fare dal punto di vista del gusto? Molti credono erroneamente che mangiare sano implichi necessariamente il dover rinunciare al piacere che il cibo può dare. Ebbene, si tratta solo di preconcetti. Esistono infatti tantissimi spuntini sani che sono anche golosi e che possono rendere la vita molto più piacevole.

Spuntino sano e goloso: ecco alcune idee geniali tra le quali scegliere

Il momento della pausa coincide quasi sempre con quello in cui prendersi anche qualcosa da mangiare che sappia placare un’eventuale languorino e donare al contempo allegria e voglia di fare. I requisiti fondamentali di uno spuntino che sappia rispondere a tali richieste sono quindi, ingredienti sani e golosi.

Un obiettivo al quale si può liberamente puntare. Perché a volte basta davvero poco per ottenere qualcosa di super goloso e da mangiare senza alcun senso di colpa. Scopriamo quindi alcuni esempi da cui trarre spunto per trasformare ogni spuntino in un momento da attendere con gioia.

Lo yogurt greco con marmellata di arance. Se si ha voglia di una merenda casalinga che sia anche buona e golosa si può puntare su uno yogurt greco (senza zucchero, ovviamente), al quale affiancare un’ottima marmellata di arance. Questa sarebbe ottima se preparata in casa ma, in alternativa, si può puntare su quelle naturali e prive di zuccheri aggiunti. Ovviamente, in base ai gusti si potrà optare anche per confetture di altro tipo.

Il mini sandwich. Un piccolo panino ben farcito, rappresenta per molto un pasto proibito. In realtà si tratta di una scelta sana e ben bilanciata. A patto, ovviamente, di scegliere gli ingredienti giusti. Per prima cosa il pane dovrà essere di tipo integrale. Quanto al ripieno si può puntare su del formaggio magro e del prosciutto di tacchino. In questo modo ci si sazierà con gusto e si avrà uno spuntino super goloso che non si vedrà l’ora di gustare.

La ricotta con miele. Un altro spuntino buonissimo e sicuramente sano è quello a base di ricotta e miele. Basterà aggiungere un cucchiaino di miele ad una porzione di ricotta (va bene sia la classica che quella in versione light) e si otterrà qualcosa di dolce e al contempo sfizioso. Ancor più buona se si aggiungerà un pizzico di granella di noci al tutto.

Il cappuccino. A volte, può capitare di trovarsi fuori casa e di non avere nulla con se. Ormai tanti bar offrono la possibilità di scegliere tra alimenti sani. Qualora non si avesse questa fortuna, si può optare per un cappuccino. Essendo una piccola porzione, anche se realizzato con latte intero non andrà ad incidere in modo negativo sulla linea. Al contempo, però, si potrà godere del suo sapore e del senso di sazietà che sarà in grado di donare proprio grazie alla presenza di grassi e proteine.

La frutta secca. Per chi non ha tempo o voglia di fermarsi ma sente il bisogno di una ricarica di energia. La frutta secca è il miglior modo per placare la fame in tutta fretta ed in modo al contempo goloso. Una manciata di noci o di pistacchi (purché non salati), aiuta infatti a sentirsi bene e a godere del massimo del gusto. Ormai la frutta secca si trova anche in comode mini porzioni perfette proprio per gli spuntini. Un modo per portare sempre con se una piccola ricarica golosa da usare nei momenti di maggior bisogno.

Il budino di latte. Se si è in casa e si ha voglia di qualcosa di goloso e che faccia tornare un po’ bambini, si può optare per un budino di latte. Per renderlo sano mantenendo la sua nota di gusto si può optare per un dolcificante al posto dello zucchero (eritritolo, stevia ed altri andranno benissimo) e sostituire l’amido con dell’agar agar. Basterà far cuocere il tutto e conservare in frigo per circa un’ora e si potrà contare su un budino di latte super goloso e praticamente perfetto per ogni spuntino della giornata.

Il pane tostato con yogurt greco e frutta secca. Un altro spuntino super goloso è quello di una fetta di pane tostato (ovviamente di tipo integrale) da arricchire e bilanciare con dello yogurt greco senza zucchero. Basterà aggiungere al tutto della granella di pistacchio per ottenere una merenda super gustosa e davvero piacevole oltre che in grado di saziare e di donare l’energia della quale si ha spesso bisogno a metà giornata.

La banana al cioccolato. Che fare quando la voglia di mangiare qualcosa di super goloso bussa alla mente senza sosta? Niente paura perché la soluzione c’è ed è più buona che mai. Basta realizzare una cremina al cacao mescolando insieme cacao amaro in polvere, latte ed un pizzico di dolcificante. Fatto ciò si prende una banana, la si immerge in questa crema e, avvolta nella pellicola trasparente, si mette nel freezer. Quando la crema si sarà solidificata si potrà estrarre la banana e godere di uno spuntino in grado di placare ogni bisogno di dolci super golosi. Il tutto, ovviamente, senza intaccare la linea.

Il dolce al cucchiaio light. Un’altra opzione valida quando si ha più voglia di un dolcetto che di uno spuntino, è quella di prendere un biscotto secco (meglio se con farine alternative come di quinoa o di amaranto) e sbriciolarlo nel fondo di un bicchiere. Aggiungere uno strato della confettura che si preferisce e ricoprire con un paio di cucchiai di ricotta dolcificata. Cospargere il tutto con della granella di frutta secca e gustare. Il dolcetto sarà così buono da essere apprezzato praticamente da chiunque.

Le chips di zucca. E se lo spuntino coincide con la visione della propria serie tv preferita? Si possono creare delle chips sane e gustose tagliando la zucca in fettine sottili da mettere poi in forno. Ad esse si possono aggiungere le spezie che più si preferiscono. Il trucco è cuocerle fin quando non diventano croccanti. In questo modo si potrà puntare su uno spuntino sano e decisamente goloso. Perfetto per la stagione autunnale.

Con queste idee che vanno dalle più semplici alle più golose, si potrà contare su uno spuntino sano e goloso in grado di adattarsi ad ogni situazione e al tipo di voglia che si ha al momento. Proprio l’ideale per poter mangiare senza sensi di colpa e senza per questo dover rinunciare a qualcosa di buono.