Scopri quali sono i dolci al cucchiaio light che è possibile gustare sensi di colpa. Ti sveliamo i migliori tra cui scegliere.

I dolci al cucchiaio sono da sempre tra i più amati, sia dai grandi che dai piccini. Rappresentano un vero e proprio momento di dolcezza che la maggior parte di noi ama dedicarsi di tanto in tanto. L’unico problema sta nelle calorie e nei grassi presso presenti in quelli più golosi. Un piccolo ostacolo per chi è sempre in lotta con la bilancia o sta seguendo una dieta.

Per fortuna, però, ci sono davvero tante alternative tra cui scegliere in tal senso. Ovvero dolci che oltre ad essere buoni sono anche poco calori e sani. La scelta ideale per non rinunciare al gusto e concedersi qualcosa di buono senza sensi di colpa. Curiosi di conoscere i più buoni e semplici da realizzare?

Dolci al cucchiaio light: ecco i migliori tra cui scegliere

Quando si parla di merende o spuntini dolci, la voglia di affondare il cucchiaio in morbide creme ricche di gusto è sempre tanta. Un desiderio che si può realizzare più spesso di quanto si pensi e tutto grazie ai dolci al cucchiaio light.

LEGGI ANCHE -> Merendine dolci e light? Si può! Ecco le più golose tra cui

Semplici reinterpretazioni di dolci comunemente amati ma a cui si è spesso costretti a rinunciare per via delle troppe calorie o della presenza di grassi saturi. Problema che da oggi non ci sarà più grazie a idee golose e leggere, tutte da gustare.

Il budino al cioccolato. Iniziamo con un grande classico che spesso durante la dieta si è costretti a mettere da parte. Nella sua versione light, prevede come ingredienti del latte scremato, del cacao amaro, dell’eritritolo (o altro dolcificante) e un po’ di agar agar per addensare. Basterà mescolare tra loro gli ingredienti, portare tutto a bollire e tirarlo via dal fuoco quando inizia ad addensarsi. Una volta raffreddato basterà metterlo in frigo per un paio d’ore ed il budino sarà servito. Così buono e leggero da poterlo gustare anche ogni giorno.

La crema di ricotta con gocce di cioccolato. Un altro dolce buonissimo e con poche calorie è la crema di ricotta con gocce di cioccolato. In questo caso si può scegliere tra quella di pecora fresca (in tal caso meglio scolarla prima dell’uso) e quella light. Una volta deciso, basterà mescolarla con eritritolo o altro dolcificante e passarla al setaccio un paio di volte. Aggiungere delle gocce di cioccolato fondente, mescolare ancora e gustare. Un’esperienza senza alcun dubbio estremamente piacevole.

Il matchamisù light. Un dolcetto buonissimo e tutto da gutare è il matchamisù in versione light. Basta mescolare dello yogurt greco con della polvere di matcha e mettere ad ammollare un paio di biscotti secchi (vanno bene anche le fette biscottate) nel tè matcha. Fatto ciò si può creare un dolce a strati alternando crema e biscotti o realizzare solo una base con i biscotti intrisi di tè da ricoprire di crema al matcha. Una spolverata finale di questa polvere verde e ricca di proprietà benefiche e il dolce sarà pronto per essere gustato.

Il semifreddo al caffè. Un altro dolce alternativo e senza alcun dubbio buono è il semifreddo al caffè. Mescolare dello yogurt greco a del caffè, dolcificare con il proprio dolcificante preferito e mescolare fino ad ottenere una crema spumosa. Conservare in freezer per un po’ e quando abbastanza freddo servirlo ricoperto di biscotti secchi sbriciolati. Una vera delizia per il palato.

La cheesecake in tazza. Se si ama la cheesecake, si può realizzare una versione veloce ed in tazza che risulterà più golosa che mai. Per farlo basta setacciare della ricotta con un dolcificante e creare una crema compatta. Prendere una tazza o una coppa e creare una base di biscotti mescolati con dello yogurt greco (o sempre con della ricotta). Ricoprire con la crema ottenuta e aggiungere la frutta che si preferisce. Un dolce fresco e indubbiamente piacevole.

La crema al cacao super light. La voglia di cioccolato è tanta da non poter più resistere? Mescolando insieme del cacao in polvere con del latte e un po’ di dolcificante si può ottenere una crema liscia e compatta. Questa può essere mangiata al cucchiaio ma diventare anche l’ingrediente per torte, per biscotti ripieni e per tutto ciò che si desidera arricchire con il buon sapore di cioccolato.

La crema di yogurt con crumble e frutta. Un dolcetto semplice e perfetto per la prima colazione è la crema di yogurt con crumble e frutta. Per realizzarlo mescolare dello yogurt greco con un po’ di latte e del dolcificante. Versare il composto ottenuto in una tazza e ricoprire con del crumble e pezzetti di frutta fresca e secca. Il risultato sarà dolce al punto giusto, saziante e bilanciato quanto basta per sentirsi energici e di buon umore.

La mousse di banane. Un altro dolcetto semplicissimo da realizzare e buonissimo da gustare è la mousse di banane. Per realizzarla basta frullare insieme mezza banana con un po’ do yogurt greco e del latte e aggiungere, al bisogno, un pizzico di dolcificante. Il trucco è quello di ottenere una crema densa e morbida e il più possibile simile ad un frappè. Versare il tutto in una coppa e ricoprire con fettine di banane. Il dolce è pronto per essere gustato.

La coppa di crema al cappuccino. Un altro dolcetto sicuramente piacevole e da gustare in ogni momento è quello a base di crema al cappuccino. Per ottenerla basta frullare insieme dello yogurt greco con mezza tazzina di caffè e del dolcificante. Una volta ottenuta la consistenza desiderata si versa tutto in una coppa e si sbriciolano sopra un paio di biscotti secchi (meglio se al gusto di caffè o di cappuccino). Una merenda piacevole ed in grado di soddisfare gli amanti di questa bevanda.

La crema di ricotta con marmellata di arance. Quando si ha voglia di un dolce che sia al contempo frizzante, un’ottima idea è quella di mescolare insieme della ricotta light con la marmellata di arance. Un mix di sapori che solleciterà il palato nel modo giusto donando una piacevolissima sensazione. Perfetta quando si ha voglia di dolce ma anche di qualcosa che sia appagante. Ancor più buona se servita in mezza mela scavata come fosse una ciotola. Mela che si potrà ovviamente sgranocchiare alla fine.

LEGGI ANCHE -> Dolci al cioccolato light: ti sveliamo quelli con meno calorie

Imparare a gustare dolci al cucchiaio light è un buon modo per portare la giusta dose di dolcezza nella vita di tutti i giorni. E tutto senza mai rinunciare al piacere, potendo contare al contempo sulla linea e sulla propria salute.