Scopriamo insieme alcuni dolci al cioccolato light e golosissimi. Perfetti per chi è a dieta o per chi desidera mantenere il peso forma.

L’amore per il cioccolato è qualcosa di davvero difficile da controllare. Dal suo profumo, all’aspetto fino all’inconfondibile sapore, si tratta di un alimento che quando piace può diventare una vera e propria ossessione. Cosa che complica un po’ le cose quando ci si trova a dover perdere tempo. Per fortuna, ci sono diversi stratagemmi a cui gli amanti del cioccolato possono ricorrere. Piccoli trucchi per continuare a gustarlo anche quando si è a dieta e che pertanto aiutano a smaltire i chili di troppo senza per questo perdere il sorriso.

Si va dal cioccolato fondente dal 75% in su alle mousse light e al sapore di cioccolato. E poi ci sono le ricette light. Ottime per fare il pieno di gusto trasgredendo senza esagerare. Esattamente ciò di chi si ha bisogno quando la voglia di cioccolato è così tanta da non poter più resistere. Scopriamo quindi quali sono le ricette con meno calorie e che, ciò nonostante, mantengono la promessa di un dolce ricco profumato e ricco di gusto.

I dolci al cioccolato light. Ecco quelli da scegliere per sentirsi appagati senza sensi di colpa

Amanti del cioccolato a noi. Oggi, scopriremo infatti alcune delle ricette light perfette per gustare al meglio questo cibo degli Dei che quasi tutti amano e del quale è davvero difficile fare a meno.

Ci sono infatti ricette che, a differenza di altre, contengono poche calorie donando tutto il piacere del cioccolato. Il trucco è solitamente quello di puntare su alimenti genuini e di concederseli di tanto in tanto senza troppi sensi di colpa. Partendo dal cioccolato fondente, infatti, ci sono anche tanti benefici dei quali è importante tener conto. Benefici tra i quali (se non si esagera con le quantità) si può contare anche su un metabolismo più reattivo e su tanti polifenoli che, come ben sappiamo, fanno davvero bene alla salute. Ma andiamo dritti all’obiettivo e scopriamo insieme alcune idee vincenti per gustare il cioccolato senza sensi di colpa.

La mousse light al cioccolato. Iniziamo con una morbida crema adatta a tutti e gustabile anche ogni giorno. Si tratta di un mix di cacao amaro in polvere, latte (o acqua) ed eritritolo (o altro dolcificante). Basta mescolare il tutto per ottenere una crema praticamente quasi priva di calorie e ottima da spalmare sulle fette biscottate al mattino. Inoltre, si può inserire in muffin proteici e sui pancake. E tutto consentendo di sentire il buon sapore di cioccolato in ogni momento della giornata.

La crostatina con ricotta e cioccolato. Questo dolce si può realizzare sia in grande che in mono porzioni (solitamente più adatte per resistere alla tentazione di prenderne ancora). Per realizzarla basta usare la classica ricetta della crostata puntando però su ingredienti particolari. Il consiglio è quello di usare una farina con fibre (hanno di solito meno calorie), del cioccolato fondente almeno al 75% e della ricotta di pecora. Ingredienti magri che abbasseranno le calorie senza intaccare il gusto. Per dolcificare si potranno usare stevia, agave o ciò che si preferisce. Meno consigliato è l’eritritolo che nel caso delle frolle tende a rendere l’impasto poco croccante. Detto ciò, si otterrà un dolcetto sfizioso e super goloso.

La torta semplice al cioccolato. Questa torta, incredibilmente semplice, è a base di farina (volendo si può scegliere anche quella di tipo integrale), cacao amaro, acqua, lievito e dolcificante a scelta. Basta mescolare gli ingredienti tra loro e mettere tutto in forno per ottenere una torta con fette da circa 100 calorie. Una vera esperienza di gusto da poter mangiare senza sensi di colpa e da poter gustare così anche a colazione.

Il plumcake al cioccolato. Un buon plumcake rappresenta sempre una scelta magra ma comunque golosa. Nel nostro caso si potrà puntare tutto come sempre sugli ingredienti scegliendo uno yogurt magro ed inserendo cioccolato fondente sia nell’impasto che come abbellimento. In alternativa alle gocce, quindi, basterà tritare del cioccolato fondente all’80%. Il gusto sarà sorprendente e si potrà puntare su una fetta con meno di 150 calorie ma con il massimo del gusto. Anche in questo caso, l’uso dell’eritritolo è consigliato sia per abbassare le calorie che per evitare l’innalzamento della glicemia.

Il salame di cioccolato. Chi non conosce questo dolce semplicissimo da preparare? La buona notizia è che si può realizzare anche in versione light. Basta mettere insieme biscotti integrali, cacao amaro in polvere, un po’ di ricotta ed eritritolo (o altro dolcificante a piacere), per ottenere un dolce con meno di 100 calorie e tutto da gustare.

Il budino al cioccolato. Torniamo a qualcosa di semplice e puntiamo tutto sul classico budino al cioccolato. Basterà usare del latte scremato, dell’eritritolo (o altro dolcificante) e del cacao amaro per ottenere un dolce di tutto rispetto e sopratutto buono da gustare. Per rendere la ricetta anche sana si potrà usare l’agar agar come gelificante. Sano e ipocalorico è anche ricco di proprietà benefiche per l’organismo, rivelandosi un ingrediente prezioso anche quando si è a dieta.

Le barrette al cioccolato fondente. Un altro dolcetto ottimo sia come merenda che per la colazione è quello a base di barrette al cioccolato fondente. Queste si possono realizzare con della quinoa soffiata alla quale aggiungere del cioccolato fondente al 75% e del dolcificante. Si otterrà una barretta golosa, con poche calorie e a base di due ingredienti considerati super sani e amici dell’organismo. La scelta perfetta per un dolce senza sensi di colpa.

La banana al cioccolato. Questo è un dolcetto dolce ma che per evitare l’innalzamento della glicemia conviene gustare dopo un pasto proteico o insieme ad uno yogurt greco. Si tratta della banana al cioccolato. Per realizzarlo basta intingere la banana o sola una parte nel cioccolato fondente sciolto. Far raffreddare e gustare. Ottimo per togliersi la voglia di dolce senza trasgredire più di tanto.

Il ciccio pancake con crema al cioccolato. Chi non conosce i ciccio pancake? Si tratta di mini tortine da colazione a base di ingredienti sani come la farina d’avena, gli albumi, lo yogurt greco, etc… Uno molto amato è appunto quello con crema al cioccolato. Questa si può ottenere con la prima ricetta elencata ed inserire nel bel mezzo del pancake. Lo stesso, volendo, si può realizzare con del cacao in polvere. Il tutto per un dolce che profumerà e saprà assolutamente di cioccolato. Destinato, quindi, ai più golosi.

La mug cake al cioccolato. Terminiamo con un altro dolce cioccolatoso e semplicissimo da realizzare. Si tratta di una tortina che va preparata in tazza e cotta al microonde. Basta mescolare insieme farina d’avena (o integrale), cacao in polvere, albumi, dolcificante e lievito e mettere tutto a cuocere. Perfetta quando la voglia di dolce è improvvisa e non si ha voglia o tempo di aspettare.

Mangiare cioccolato anche quando si è a dieta è più che possibile. Ciò che conta è farlo sempre in modo controllato e all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata. In questo modo non ci si sentirà mai a dieta e si potrà godere non solo di un’ottima forma fisica ma anche di buona salute. Cosa che, inutile dirlo, a volte si può ottenere anche gustando del semplice cioccolato fondente. Uno sfizio che dietro parare medico si può accontentare anche ogni giorno a patto di non andare mai oltre i 20/30 grammi.

Attenzione: ricordiamo che il cioccolato è ricco di nichel e che per questo è sconsigliato a chi ne è allergico. Prima di consumarlo (anche se non si è più in detox) è quindi necessario parlarne con un nutrizionista esperto in questa allergia.