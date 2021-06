Golosa di cioccolato? Scopri come gustarne il sapore a tutte le ore e senza sensi di colpa.

Il cioccolato è tra i cibi più amati al mondo nonché tra quelli a cui è davvero difficile resistere, anche quando si è a dieta. Poterlo gustare senza troppi sensi di colpa rappresenta quindi un vero e proprio sogno che spesso si è costretti a lasciare inesaudito. Per fortuna, esiste un modo per poter gustare il sapore del cioccolato senza troppi sensi di colpa. E tutto con una ricettina velocissima e per la quale occorrono solo tre ingredienti.

Crema al cacao super light. Per gustare il cioccolato tutte le volte che vuoi

Se è vero che il cioccolato fondente è ormai stato scagionato, rivelandosi un cibo ricco di proprietà benefiche ed inseribile anche quando si è a dieta. Detto ciò resta di fatto un alimento calorico e con diversi grassi, motivo per cui è impossibile mangiarne quanto se ne vorrebbe. Cosa fare, quindi, quando la voglia di sentire in bocca il sapore di cioccolato è ancora tanta? La soluzione sta in una morbida crema tutta da gustare ma soprattuto semplicissima da realizzare.

Per ottenerla bastano tre semplici ingredienti che sono:

Cacao amaro in polvere

Latte (anche di tipo vegetale)

Dolcificante

Preparare la cremina al cioccolato light è super facile. Basta infatti mettere gli ingredienti in una ciotolina e mescolare fin quando non si ottiene la consistenza desiderata.

Questa può variare in base al gusto e alle esigenze. Una più densa può essere ottima da gustare a cucchiaiate o spalmata sul pane mentre una più liquida può rivelarsi un ottimo topping per un pancake proteico o per arricchire una macedonia di frutta.

Volendo, il latte si può sostituire con della semplice acqua. Ne serve però così poco che per ottenere un gusto più corposo è consigliabile usare latte parzialmente scremato o un qualsiasi latte di tipo vegetale, purché senza zucchero.

Quanto al dolcificante si può optare per la stevia, il tic o l’eritritolo. Anche in questo caso, ci si dovrà dosare da soli le prime volte al fine di ottenere il quantitativo di dolcezza desiderato.

Il consiglio è comunque quello di non eccedere mai per non abituare il palato ai sapori troppo dolci. Cosa che renderebbe la dieta meno facile da seguire. Infine, anche se si tratta di un alimento davvero poco calorico, è sempre bene non esagerare in quanto il cacao se assunto in modo esagerato risulta altamente infiammante.

Ricordiamo, inoltre, che si tratta di un alimento ricco di nichel e che pertanto è meglio evitare se si è allergici a questo metallo.