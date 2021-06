Hai sempre voglia di un dolcetto leggero, con poche calorie ma fresco e dolce? Ecco la soluzione perfetta.

Quando fa caldo, la voglia di gustare qualcosa di buono è sempre dietro l’angolo. Con la minaccia costante della prova costume, però, è importante anche mettersi al sicuro dal rischio di riprendere i chili persi. Tutti quesiti che rendono particolarmente difficile la scelta di uno spuntino.

Per fortuna, ci sono delle eccezioni che strizzano un occhi sia al gusto che alla voglia di restare in forma. E una di queste è persino velocissima da preparare. Basta infatti avere in casa dello yogurt greco e della marmellata (meglio ancora se fatta in casa) ed il gioco è fatto.

Yogurt greco con marmellata. Lo spuntino fresco e leggero

Spesso quando si ha voglia di qualcosa di buono ci si concentra su preparati industriali o su cibi notoriamente proibiti sia per la linea che per la salute.

In verità, però, esistono degli alimenti semplici e sani che combinati tra loro possono dare vita a spuntini golosi e sani che tra le altre cose vantano anche poche calorie. Un esempio è quello dello yogurt greco con marmellata. Due ingredienti sani (se la marmellata è fatta in casa o è senza zuccheri aggiunti) e che si sposano benissimo tra loro.

Per dar vita a qualcosa di speciale basta infatti mescolare due cucchiai di marmellata allo yogurt greco e conservare il tutto in freezer per circa mezz’ora. Il risultato sarà un dolcetto freschissimo e ricco di gusto che nulla ha da invidiare ad un buon frozen yogurt.

Ciò che conta è scegliere uno yogurt greco con un minimo di grassi. Questi infatti gli consentiranno di non ghiacciarsi del tutto in freezer e di assumere la consistenza di un gelato.

Quanto alla marmellata, una buona scelta è quella di arance ma è ovvio che si può variare in base alle preferenze personali. Ciò che conta, come già accennato, è che questa sia realizzata a casa (magari con eritritolo o con altro dolcificante) e che, qualora si preferisse acquistarla, sia priva di zuccheri aggiunti.

In questo modo si otterrà infatti uno spuntino sano, dolce al punto giusto, goloso e da gustare senza alcun senso di colpa. Ma non finisce qui, perché questa base è ottima anche per una cheesecake alternativa. Inoltre se lasciato in freeezer per più tempo, potrà diventare un vero gelato. Ciò che conta, in questo caso, è mettere il tutto negli appositi stampi da ghiacciolo.

Il tutto per un dolcetto che rappresenterà un risultato che renderà l’estate più fresca e piacevole da affrontare, anche per chi è a dieta o cerca di mantenere al meglio la propria linea.