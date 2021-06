Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lasciano tutti senza parole. L’importante gesto non è passato inosservato agli utenti del web.

Giulia Salemi sa come stupire il suo fedele pubblico ed in senso assolutamente positivo. Come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, qualche tempo fa la bella modella di origini persiane insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli aveva lanciato una raccolta fondi, sostenuta anche dal rapper Fedez, al fine di poter garantire tutto il sostegno necessario ad Alessio, il figlio di Luana D’Orazio, la giovane donna che durante quella che sembrava essere una normale giornata di lavoro ha perso la vita.

Giulia, rimasta profondamente colpita dal caso, di restare con le mani in mano non ne ha voluto sapere e dopo aver mobilitato il web per poter donare tutto il necessario al piccolo che ha perso la sua mamma, nelle scorse ore si è recata presso la sua famiglia per consegnargli tutto ciò che era riuscita a raccogliere insieme all’aiuto dei suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno emozionato il web, ma vediamo che cosa ha dichiarato lei in tal proposito.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi consegnano la raccolta fondi per Luana

Pierpaolo Pretelli, che di recente ha ricevuto un importante gesto d’amore da parte di Giulia, e la Salemi hanno trascorso un’intera giornata insieme alla famiglia di Luana, dove insieme hanno compreso che bisogna, nonostante il dolore e la tragedia vissuta, guardare la vita in positivo e pensare anche a quanto c’è di bello perché purtroppo solo così si può andare avanti.

“Pier ed io oggi siamo andati a Pistoia e abbiamo pranzato con la famiglia di Luana e di Alberto” ha esordito la Salemi sul suo profilo Instagram. “Abbiamo portato la nostra vicinanza e l’abbraccio di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi che oggi abbiamo virtualmente consegnato” ha poi spiegato.

“È stato tutto emozionante e sincero. Ogni attimo, ogni sguardo e tutte le parole sono state piene d’amore anche se ogni cosa intorno a noi parlava di lei… anche i silenzi” ha proseguito con un tocco di amarezza per il triste e ingiusto destino a cui Luana è andata incontro. “Il dolore di Emma e Luca, gli occhi del piccolo Alessio e la dolcezza di Alberto. Dopo un inevitabile imbarazzo iniziale siamo riusciti a trasportare la giornata verso la bellezza della vita” ha poi ammesso senza troppi giri di parole.

“Siamo riusciti anche a sorridere, tutti, e a parlare della vita in positivo e guardare avanti, perché solo così si può superare il più grande dei dolori che si possano vivere“ ha dichiarato provata. “Grazie Emma per aver condiviso con noi parte del tuo dolore. Luca, amico speciale, il tuo sorriso è sempre con me. Alberto, il nostro cuore è tuo. Speriamo che la nostra visita vi abbia regalato un pò di leggerezza ed allegria“ ha poi concluso speranzosa. “A presto … Pier e Giulia”

Giulia e Pierpaolo hanno consegnato la raccolta fondi alla famiglia di Luana D’Orazio, sperando che questo piccolo grande gesto possa essere loro di aiuto nel corso degli anni.