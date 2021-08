Raoul Bova conquista la prima serata di Ferragosto con il film Nessuno mi può giudicare. La commedia romantica del 2011ha fatto divertire 2.123.000 spettatori, pari al 16.3% di share.

Vi state chiedendo quale è stato il programma più seguito nella prima serata del 15 agosto 2021? Se la risposta è sì, un attimo di pazienza. Prima di analizzare i dati dell’Auditel, facciamo il punto sulla programmazione di ieri delle principali reti televisive.

Su Rai 1 è andato in onda film Nessuno mi può giudicare. Su Rai 2: TG2 Post Speciale. Su Rai 3, invece, Kilimangiaro Estate.

Veniamo ora alle reti Mediaset. Su Rete 4 Basic Instinct. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni. Su Italia 1 la Coppa Italia. Su La7 Tut – Il destino di un faraone.

Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv? Scopriamolo subito, in base ai dati dell’Auditel.

Raoul Bova conquista lo share più alto di Ferragosto

Raoul Bova batte tutti nella prima serata di Ferragosto con Nessuno mi può giudicare, film divertente per tutta la famiglia. Nel cast anche Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Ecco come è andata in base ai dati dell’Auditel.

Nessuno mi può giudicare (Rai 1) – La commedia romantica del 2011 diretta da Massimiliano Bruno ha fatto divertire 2.123.000 spettatori, pari al 16.3% di share. Nel cast: Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Caterina Guzzanti, Lucia Ocone.

Su Rai 2: TG2 Post Speciale. Il programma con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla caduta di Kabul ha coinvolto 1.094.000 spettatori (share al 7.9%).

Kilimangiaro Estate (Rai 3) – La puntata di Ferragosto del programma condotto da Camila Raznovich è stata seguita da 724.000 spettatori, con uno share equivalente al 5.6%. Le telecamere del programma ci hanno fatto viaggiare da un capo all’altro del mondo. Sono arrivate in Asia, per esplorare le tecniche utilizzate in oriente per equilibrare mente e corpo, in Giappone e in Sud Africa, fino al capo di Buona Speranza. Insomma un bellissimo itinerario in prima serata conclusosi con un’esperienza meravigliosa al largo della Nuova Zelanda e nelle Isole Cook.

Basic Instinct (Rete 4) – Il celebre thriller del 1992 con Sharon Stone e Michael Douglas ha tenuto con il fiato sospeso 519.000 spettatori, con uno share del 4.3%.

Grand Hotel – Intrighi e passioni (Canale 5) – Ieri sera sono andati in onda il secondo e il terzo episodio delle terza stagione del serial televisivo spagnolo. Hanno appassionato 1.149.000 spettatori con uno share dell’9.8%.

Coppa Italia (Italia 1) – Il match Torino-Cremonese ha incollato alla tv una media di 869.000 spettatori pari al 7% di share.

Tut – Il destino di un faraone (La7) – La miniserie televisiva di David Von Ancken è piaciuta a 335.000 spettatori (3.2% di share). Nel cast: Ben Kingsley, Avan Jogia.

Escape Room (Tv8): Il film del 2019 con la regia di Adam Robitel ha coinvolto 295.000 spettatori (2.3% di share). Nel cast: Taylor Russell, Logan Miller.

Rocky V (Nove) – Il celebre film del 1990 diretto da John G. Avildsen, ha tenuto incollati alla tv 286.000 spettatori, pari al 2.2% di share. Nel cast: Sylvester Stallone e Burt Young.