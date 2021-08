Love is in the air anticipazioni: un nuovo arrivo cambia la vita di Eda

Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, un nuovo personaggio arriva e sconvolge tutti ma soprattutto Eda!

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the air: ecco cosa succederà nei nuovi episodi

Con l’arrivo di Efe Akman (Ali Ersan Duru), il nuovo socio di Serkan Bolat (Kerem Bursin), i telespettatori italiani di Love Is In The Air stanno assistendo ad un piccolo mistero: chi è il socio anonimo dell’ultimo arrivato? Tra qualche settimana, questo quesito troverà risposta e spiazzerà parecchio Eda Yildiz (Hande Ercel), visto che capirà che dietro a tutto quanto c’è Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), la sua odiatissima nonna paterna.

Inizierà tutto quando Efe si trasferirà in Italia, annunciando che presto la sua collaboratrice arriverà all’Art Life. In attesa della sua socia, Akman chiederà dunque ad Eda di fare le sue veci, dato che disporrà del 45% delle azioni della holding fondata da Alptekin (Ahmet Somers). Proprio per tale ragione, la Yildiz si recherà con Melo (Elçin Afacan) a casa della misteriosa donna per capire, come Efe le avrà detto, se è tutto a posto.

n quel preciso pomeriggio, le due ragazze verranno dunque osservate da una signora distinta, che però farà il possibile per non farsi vedere. Tale persona, che ovviamente sarà la Yildirim senior, troverà così un nome quando si presenterà all’ufficio di architettura, visto che Eda, visibilmente spiazzata, si rivolgerà a lei chiamandola nonna.

Eda sarà infuriata a causa del tranello teso da Semiha per entrare a far parte dell’azienda di Serkan e sopratutto della sua vita. La nostra protagonista cercherà dunque di cacciare l’arcigna nonnina, ma quest’ultima in compenso sottolineerà che è suo diritto stare alla Art Life perché possiede la stessa percentuale delle azioni di Bolat.

Dopo essere stata invitata alla calma da Serkan, che la inviterà a non arrabbiarsi perché è esattamente quello che Semiha vuole, Eda non riuscirà a non affrontare la nonna e la accuserà di aver distrutto la felicità della sua famiglia, arrivando a diseredare il defunto padre soltanto poiché si era innamorato di una donna, ossia la madre della Yildiz, che non considerava alla sua altezza.