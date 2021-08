Mattia Rivetti è un nome importante nel mondo della moda. Scopriamo qualcosa di più sul nuovo compagno di Melissa Satta, dalla carriera alla vita privata.

Il nome di Mattia Rivetti sta diventando sempre più popolare per via delle voci che girano ormai da un po’ sulla sua relazione con Melissa Satta. Nipote di Carlo Rivetti, amministratore delegato dell’azienda Stone Island, gestisce con successo l’azienda di famiglia. Ma chi è davvero Mattia Rivetti? Scopriamolo insieme approfondendo la sua vita privata e la relazione con Melissa Satta.

Chi è Mattia Rivetti, il nuovo compagno di Mattia Rivetti che nella vita è un imprenditore di successo

Nome: Mattia Rivetti

Data di nascita: 1987 ?

Luogo di nascita: /

Età: 34 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: /

Professione: Imprenditore

Titolo di studio: /

Account social: /

Sito web: /

Com’è facile intuire dalla scheda qui sopra, di Mattia Rivetti si sa poco e niente. Si tratta infatti di una persona altamente riservata e che nonostante i gossip degli ultimi giorni continua a mantenere un basso profilo. Dal poco che è trapelato di recente si sa che è un imprenditore e che lavora con impegno nell’azienda di famiglia che da qualche tempo è stata acquistata dalla Moncler diventando una delle sue linee di punta.

Il suo essere riservato lo porta a non far uso neppure dei social, vivendo così un po’ nell’ombra del patinato mondo dello spettacolo. E tutto nonostante la recente relazione con Melissa Satta che proprio in questi giorni ha deciso di venire allo scoperto, pubblicando una foto che li ritrae insieme e che per questo è stata vista da tutti come una sorta di annuncio ufficiale della relazione in corso.

Mattia Rivetti la storia con Melissa Satta

I rumors sui due giravano ormai da un po’ ma sempre senza alcuna conferma ufficiale. Motivo per cui, la foto postata da Melissa Satta ha un po’ rotto gli argini rendendo ufficiale quanto già si era capito. Mattia Rivetti è il nuovo compagno di Melissa. Una storia che la stessa Melissa ha deciso di condividere con un po’ di ritardo, probabilmente perché reduce da un matrimonio finito male e, sopratutto, per tutelare il figlio di sette anni.

Ma come è nato l’idillio tra Mattia e Melissa? Sembra che i due si siano conosciuti tramite amici in comune e da lì la loro storia è iniziata e andata avanti lontano dai riflettori. Tutto fino alla prima immagine mostrata insieme che in qualche modo ha decretato l’inizio ufficiale della loro storia.

Mattia Rivetti oggi

Dopo aver ereditato parte delle azioni dell’impresa di famiglia, Mattia continua ad occuparsene con impegno. A detta di molti è un lavoratore serio e costante. Ad oggi, vive una relazione felice con Melissa Satta.