Melissa Satta è molto attenta al proprio aspetto fisico, scopriamo cosa fa per mantenersi in forma, segue veramente una dieta?

Ormai tra i social spopolano fisici statuari e perfetti di star italiane ed internazionali. Infatti il più delle volte le star postano foto e video degli allenamenti a cui si sottopongono per avere sempre un fisico perfetto. Ma si sa che non basta solo praticare attività sportiva ma è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Anche l’ex velina Melissa Satta, ha un fisico modellato e impeccabile, attenta a svolgere una regolare attività fisica e seguire una dieta sana e bilanciata. La Satta è ritornata in forma dopo poco il parto, ricordiamo che è mamma del piccolo Maddox nato dal matrimonio con il giocatore Kevin-Prince Boateng.

Melissa Satta sfoggia un fisico perfetto, dai profili Instagram si nota che è molto attenta alla propria forma fisica, ha una passione sfrenata per il fitness e non solo segue un’alimentazione ben precisa. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’alimentazione di Melissa Satta e se davvero segue una dieta!

Melissa Satta: che dieta segue?

Melissa Satta, come un pò tutte le donne del mondo dello spettacolo è molto attenta alla loro forma fisica. Non bastano esercizi fisici mirati, ma anche seguire una corretta alimentazione è importante, soprattutto variare.

Sicuramente l’ex velina segue una dieta mirata e specifica affidandosi ad un nutrizionista, perchè si sa che non basta tanto allenamento. Melissa ha più volte ribadito a tutti di diffidare delle diete fai da te. La Satta segue davvero una dieta che la permette di allenarsi meglio?

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport confessa che non sa rinunciare ad un piatti di pasta, ma mangia la pasta integrale. La dieta che segue si differenzia fra giorni di allenamento e giorni di riposo. Inoltre ribadisce che: “La mia non è una dieta classica, intesa per la perdita di peso, ma un regime equilibrato che mi aiuti a mangiar bene ed evidenziare una muscolatura tonica. A volte sono un po’ disordinata, associo alimenti che insieme non stanno bene, faccio snack non corretti. Da questa dieta mi aspetto più definizione e soprattutto di massimizzare i risultati per l’allenamento”

Come raccontato nell’intervista Melissa definisce il suo piano alimentare un regime equilibrato che l’aiuta a mangiar bene ed evidenziare una muscolatura tonica. Come suggerisce il suo nutrizionista l’ex velina deve fare cinque pasti al giorno, come consigliano d’altronde tutti. I pasti sono:

colazione

spuntino di metà mattinata

pranzo

spuntino pomeridiano

cena

La colazione non vai mai saltata, come ben tutti sanno è il pasto principale della giornata, quindi saltare la colazione non è una scelta saggia. Anzi per iniziare la giornata con il piede giusto, si dovrebbero assumere determinati nutrienti, senza eccedere. Il corpo si ritrova a digiuno per diverse ore dopo la cena. Quando il vostro stomaco è vuoto o semivuoto, ci si ritrova in una fame nervosa che vi spinge a mangiare qualsiasi cosa ci passa davanti ai nostri occhi.

Poi l’ex velina procede con uno spuntino di metà mattinata, di solito beve una centrifuga di frutta e verdura, ma precisa con un solo frutto e due verdure diverse. Lo spuntino varia, dipende se si allena o meno. Quando si dedica allo sport come spuntino mangia i datteri, che si sa contengono sali minerali, poi del parmigiano stagionato oltre 30 mesi.

Si passa poi ai pasti principali della giornata, pranzo e cena, non devono mancare carboidrati o cereali integrali, ma cerca sempre di bilanciare i vari nutrienti. Come già anticipato preferisce sostituire la pasta di grano duro con la pasta integrale o di grano saraceno. Quando non si allena assume carboidrati e verdure a pranzo, proteine e verdure a cena. Beve anche acqua detox, ma su questo non vuole sbilanciarsi lascia il segreto a tutti. Magari chissà se con il passar del tempo non svelerà questa bevanda detox come la prepara.

Sicuramente per Melissa seguire una dieta consigliata dal suo nutrizionista l’aiuta tantissimo non a dimagrire ma a mantenere il peso forma e non solo. La dieta sana ed equilibrata le permetterà di allenarsi meglio.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)