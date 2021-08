Scopri cinque trucchi per mantenere la piega più a lungo anche in estate, contro umidità, sudore e mille altri fattori avversi.

Ci impegniamo, spesso per ore, sembriamo aver ottenuto un risultato più che dignitoso ma poi, non appena mettiamo piede fuori di casa, ecco che il liscio perfetto si increspa, i boccoli si afflosciano e le onde si allisciano. La piega perfetta in estate pare essere un vero e proprio miraggio!

Meglio dunque rinunciare ad avere capelli perfetti? Assolutamente no! Oggi scopriremo alcune mosse vincenti che aiuteranno i nostri capelli a rimanere in piega decisamente più a lungo.

5 trucchi per far durare la piega a lungo in estate

Molte sono le accortezze che si possono prendere per ottenere una messa in piega duratura. Si tratta di mosse utili in tutte le stagioni ma in estate si trasformano in vere e proprie ancore di salvezza.

Quando infatti il caldo avanza la piega viene minacciata su più fronti e per combatter d’umidità, sudore e affini ci vogliono veri e propri assi nella manica. Noi ve ne proponiamo cinque:

Realizzala il giorno dopo il lavaggio – Non fare la piega subito dopo la doccia, quando la chioma sarà più leggera e più difficile da mettere in piega, questo a causa della perdita momentanea di sebo e oli protettivi della cute

La spuma texturizzante è il tuo miglior alleato – Se ne troverete una a base di amido sarà ancora meglio poiché questo ingrediente ha la capacità di gonfiare la fibra capillare, conferendole immediatamente più spessore e aiutando così anche chi ha i capelli più fini ad avere una piega duratura. Si consiglia di inumidire i capelli prima di applicare il prodotto

Direzionare correttamente il calore – Per una piega liscia il getto del phon deve puntare verso le punte, così da combattere l’effetto crespo e ottenere capelli morbidi e lucenti. Per una piega mossa puntare invece sul diffusore che, grazie alla sua forma circolare, distribuisce il calore uniformemente e difende la struttura della fibra capillare.

LEGGI ANCHE –> Messa in piega: come mantenerla a lungo, tutti i consigli

La lacca – Valorizzala sulle radici e sulle mezze lunghezze mentre procedi con l’acconciatura. Importante sarà anche scegliere il prodotto gusto in base alla propria tipologia di capelli: leggero per capelli sottili, a tenuta forte per capelli folti e lisci

Temperatura phon – Spesso si tende a pensare che osando con il calore la piega venga meglio e sia più longeva ma in realtà le cose non tanno così. L’aria troppo calda rende i capelli opachi, fragili e disidratati, tutti “dettagli” che non agevolano la longevità della nostra piega.