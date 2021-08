Denise Esposito è la nuova compagna di Gigi D’Alessio. Conosciamola meglio e scopriamo di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Il nome di Denise Esposito è sempre più noto nel mondo del gossip per via della relazione con Gigi D’Alessio. Del tutto lontana dal mondo dello spettacolo, Denise è molto riservata. Ciò nonostante si sente sempre più spesso parlare di lei per via della relazione con il cantante e per le voci circa la sua dolce attesa. Ma chi è davvero Denise Esposito? Proviamo a conoscerla meglio.

Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi D’alessio. Dalla vita privata a come ha conosciuto il cantante.

Nome: Denise Esposito

Data di nascita: 19 Novembre 1992

Luogo di nascita: Campania

Età: 28 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Avvocato

Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza

Account social: Instagram: @denisesposito

Sito web: /

Di Denise Esposito si sa davvero poco e questo perché non essendo parte del mondo dello spettacolo è molto riservata. Campana di origine, anche se non si sa quando sia nata, vive a Napoli (adesso con Gigi D’Alessio). Ha un fratello al quale tiene molto, da buona campana adora il mare e le piace viaggiare. Inoltre le piace la musica e pare fosse proprio una fan di Gigi D’Alessio.

Com’è nato l’amore tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio

Sono in molti a chiedersi come sia nata la storia d’amore tra Denise Esposito e Gigi D’alessio. Oltre a vivere vite del tutto diverse, i due infatti hanno anche più di venti anni di differenza.

Dal poco che è trapelato sembra che i due si siano conosciuti a Capri grazie ad un’amica in comune che li ha presentati. Dopo un’iniziale attrazione i due hanno quindi continuato a sentirsi, conoscendosi sempre di più ed iniziando così la relazione. Nel giro di pochi mesi, Gigi l’ha presentata in famiglia ed ora, sempre da recenti gossip, sembra che Denise sia in dolce attesa.

La storia tra i due si è quindi evoluta piuttosto rapidamente, bruciando le tappe e, a detta degli amici più intimi, portando finalmente una buona dose di serenità in Gigi D’Alessio che dopo la storia con Anna Tatangelo è finalmente tornato ad amare.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio: presto genitori

Sono ormai più che confermate le voci circa la gravidanza di Denise Esposito che donerà a Gigi D’Alessio il suo quarto figlio. Un momento speciale che il cantante ha voluto celebrare con un regalo davvero speciale ovvero una casa in zona Posillipo dove ospitare compagna e bebè.

Regalo al quale pare si sia aggiunto anche un anello di brillanti donatole al momento della notizia. Quanto al bebè, al momento non c’è nulla di confermato ma stando a Diva e Donna, si tratterebbe di un maschietto che i due avrebbero già deciso di chiamare Francesco.

Denise Esposito oggi

Vista la vita riservata che conduce, non c’è modo di sapere cosa faccia al momento la Esposito. Di certo si starà preparando a diventare mamma, vivendo al contempo il suo sogno d’amore con Gigi D’Alessio.