Una Vita anticipazioni, un terribile segreto sconvolge Acacias

Una Vita anticipazioni: due personaggi hanno un’importante e grande segreto da mantenere. Ecco chi sono e di cosa si tratta. Acacias sconvolta!

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: risvolto shock, rivelazione spiazzante ad Acacias

Una Vita, tutte le nuove anticipazioni: il segreto di Marcos e Anabel

Importanti novità nelle prossime puntate di “Una Vita“. Stavolta si tratta di affari immobiliari. Infatti nelle prossime puntate italiane di Una Vita: per non stare troppo vicino alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) deciderà infatti di abbandonare il suo appartamento situato ad Acacias 38, ma avrà bisogno di un affittuario per contenere i costi. La scelta ricadrà così sull’imprenditore Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), l’amico di Felicia Pasamar (Susana Soleto) arrivato dal Messico.

Dunque Felipe è deciso ad abbandonare il tetto familiare e vorrà cambiare residenza nel bel mezzo del processo teso a stabilire se Genoveva abbia ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Dato che sarà certissimo della colpevolezza della consorte, l’avvocato vorrà evitare di incontrarla per le scale di Acacias 38, motivo per il quale chiederà a Liberto (Jorge Pobes) di trovargli una nuova casa e, possibilmente, una persona che decida di affittare l’appartamento che sta abbandonando.

Il marito di Rosina (Sandra Marchena) penserà quindi di chiedere a Marcos se stia cercando ancora un posto in cui stare. Visto che sarà arrivata in città anche la figlia Anabel (Olga Haenke), Bacigalupe accetterà dunque la proposta e si trasferirà nel quartiere pochi giorni dopo.

Da un lato Marcos approfitterà della sua nuova residenza per corteggiare ancora di più Felicia, riportandole alla mente il periodo in cui si sono amati da ragazzi ma nel quale non sono stati insieme poiché lui era di un ceto sociale inferiore rispetto a lei, dall’altro Anabel stringerà una particolare amicizia con Camino (Aria Bedmar), che le confiderà di non avere ancora avuto rapporti intimi con il marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara).

Tale discorso verrà così intercettato da Marcos, il quale striglierà subito la consanguinea invitandola a non cadere in certi errori del passato e ricordandole che sono arrivati in Spagna per lasciarsi alle spalle tutte le problematiche del Messico.