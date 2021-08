Fedez lancia il suo zaino in collaborazione con Seven. Si tratta in realtà di una vera e propria linea scolastica i cui prezzi però già fanno polemica.

Non si tratta solo di uno zaino ma di una vera e propria capsule collection, una partnership tra il marchio che è da sempre sinonimo di scuola per i ragazzi di tutte le generazioni e il rapper più amato degli ultimi anni.

La linea FEDEZ® X SEVEN® già promette di fare tendenza ma non tutti sanno che nasconde anche uno scopo più elevato del semplice dettare le linee guida della moda. Tutti i prodotti – zaini, easy backpack e astucci – sono infatti stati realizzati impiegando tessuti di poliestere riciclato dalle bottiglie in PET e carta riciclata: un modo per volta a sensibilizzare i giovani alla sostenibilità e al riciclo.

Già ma quanto costa questa linea scolastica? I prezzi sono stati resi noti e il web non ha perso occasione per saltare alla gola dell’artista.

FEDEZ® X SEVEN®, i prezzi fanno già polemica

Criticare le iniziative firmate Fedez e Ferragni sembra oramai uno sport nazionale: ogni prodotto proposto viene subito bollato come troppo costoso, ogni iniziativa viene bollata come arrivista e nulla sembra andar bene.

Questa linea scolastica naturalmente non poteva fare eccezione, sebbene il sito della Seven l’abbia presentata con tutti gli onori:

“Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia. Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle.”

La linea FEDEZ® X SEVEN® si compone come segue:

ZAINO DOPPIO SCOMPARTO – 69,90 € o 3 rate da €23.30

ASTUCCIO 3 ZIP – 29,90 € o 3 rate da €9.97

QUICK CASE – 29,90 € o 3 rate da €9.97

BUSTINA ROUND PLUS – 19,90 € o 3 rate da €6.63

TOMBOLINO – 10,90 € o 3 rate da €3.63

EASY BACKPACK – 21,90 € o 3 rate da €7.30

Ad aver accesso le fantasie delle immancabili malelingue è stata proprio la possibilità di rateizzare i singoli acquisti, come a dire: “costano così tanto he ce li fanno pagare a rate”.

Come però ben sa chi acquista abitualmente sul web, la possibilità di pagare in tre rare è data oramai quasi ovunque: perché allora tanto scandalo? I pezzi della collezione sono inoltre perfettamente in media con le abituali cifre della Seven ma, a quanto pare, se compare il nome dei Ferragnez la polemica è quasi un obbligo.

Anche questa volta la tradizione è stata dunque rispettata. Noi vi proponiamo comunque le immagini della collezione completa: a voi poi la scelta.