Girelle Fit: per un tuffo goloso ma rigorosamente light e senza zucchero

La Girella è stata per tante persone la merendina preferita. Oggi ve la proponiamo in una golosa versione ma sana e leggera da gusta in qualsiasi momento della giornata.

Capita spesso durante la giornata di avere quella piccola o grande voglia di dolce, o come cita una celebre campagna pubblicitaria di ‘qualcosa di buono’. In questi casi, niente di meglio che una merendina gustosa che ci riporti indietro nel tempo a quando da bambini deliziavamo il nostro palato con un armonioso connubio di pan di spagna e cioccolato.

Le girelle? Forse le merendine più amate da sempre! Oggi ve le proponiamo in una ricetta esclusiva, preparate con ingredienti sani che non sottrarranno nulla al gusto di una buona colazione o di un’ottima merenda.

Girelle Fit: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta delle Girelle fit è frutto della creatività della bravissima food blogger candy_healthy e lei stessa le presenta con un pizzico di nostalgia:

“Girella è stata la prima vera merendina “golosa” al pan di spagna con crema al cioccolato, a forma di spirale, semplice ma gustosa, e amata soprattutto dai bambini. Come renderle più sane ma senza rinunciare al gusto? Scopriamo insieme la ricetta”

Gli ingredienti

“Per l’impasto chiaro:

25g farina d’avena

50ml albume

Dolcificante (opzionale)

1 cucchiaino di yogurt greco

Per l’impasto scuro:

20g Farina d’avena aromatizzata

5g cacao amaro

50ml di albume

Dolcificante

1cucchiaino di yogurt greco”

Il procedimento

“Montiamo a parte 50g di albume che divideremo tra i due impasti.

Mescoliamo gli ingredienti in due ciotole separate e dopo aver ottenuto un impasto omogeneo versiamo metà parte di albume montato. Versiamo su una teglia rettangolare prima l’impasto scuro e cuociamo per 5 min in forno a 180 gradi.

Aggiungiamo sopra ad esso quello chiaro e cuociamo per altri 5 minuti. Formiamo successivamente un rotolo, versiamo della cremina al cacao all’intero, richiudiamo e conserviamo. Formiamo la base cioccolatosa e lasciamo riposare in frigo.

Le vostre girelle fit sono pronte per essere gustate”

Non vi resta che mettervi ai fornelli per preparare queste ottime merendine che conquisteranno tutti al primo assaggio e che saranno perfette anche come merenda scolastica per i bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)